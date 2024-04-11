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"Жере стільки хейту": Емма Антонюк висловилась про доньку Ольги Фреймут

Четвер 11 квітня 2024 23:03
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"Жере стільки хейту": Емма Антонюк висловилась про доньку Ольги Фреймут Емма Антонюк (фото: instagram.com/emmocean)
Автор: Юлія Любченко

Емма Антонюк - відома українська журналістка заговорила про доньку Олі Фреймут та прокоментувала весь хейт, який на неї виливається.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Слави Дьоміна з Антонюк.

Що Емма Антонюк думає про Злату Мітчелл

Емма почала свій спіч з того, що назвала Олю Фреймут сексисткою, яка раніше грубо висловлювалась про бодіпозитив. Та на думку журналістки, дочка фреймут також пропагує бодіпозитив і робить це так, як вважає за потрібним.

"У неї бодіпозитивна донька, яка вільно святкує свою сексуальність. Не в той спосіб, який диктує етикет Ольги Фреймут, а в той спосіб, який вона хоче. У неї Афігенна донька, яка жере стільки хейту", - сказала Антонюк.

Також жінка дадала, що якось з банальної цікавості побачила новину про Злату, зайшла на її сторінку в Instagram, почитала, що їй пишуть люди й подумала, що вони скоти.

&quot;Жере стільки хейту&quot;: Емма Антонюк висловилась про доньку Ольги Фреймут

Емма Антонюк про Злату Мітчелл (Скриншот)

"Ви їй пишете ті самі штуки, які проповідує її мама для інших. То пишіть її мамі, якщо вам хочеться публічну полеміку вести", - коментує Емма.

Але Емма зауважила, що коли такі ж самі жінки, як Фреймут, прийшли у коментарі до її доньки і почали щось писати, сама ж вона послала їх на три веселі букви.

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Як виглядає донька Олі Фреймут (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

"Але, якщо чесно, Оль, ти запускаєш той бумеранг шеймінгу людей за їхнє тіло, а цей бумеранг вертається, тільки не тобі, а твоїй донці, так само як і чиїсь доньки чули, що ти говориш", - продовжує журналістка.

А також Емма наголосила на тому, що не можна булити інших людей, а особливо підлітків. Краще пропагувати, що краса та сексуальність можуть бути різними.

Раніше ми розповідали, чому Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів.

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