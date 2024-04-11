"Жере стільки хейту": Емма Антонюк висловилась про доньку Ольги Фреймут
Емма Антонюк - відома українська журналістка заговорила про доньку Олі Фреймут та прокоментувала весь хейт, який на неї виливається.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Слави Дьоміна з Антонюк.
Що Емма Антонюк думає про Злату Мітчелл
Емма почала свій спіч з того, що назвала Олю Фреймут сексисткою, яка раніше грубо висловлювалась про бодіпозитив. Та на думку журналістки, дочка фреймут також пропагує бодіпозитив і робить це так, як вважає за потрібним.
"У неї бодіпозитивна донька, яка вільно святкує свою сексуальність. Не в той спосіб, який диктує етикет Ольги Фреймут, а в той спосіб, який вона хоче. У неї Афігенна донька, яка жере стільки хейту", - сказала Антонюк.
Також жінка дадала, що якось з банальної цікавості побачила новину про Злату, зайшла на її сторінку в Instagram, почитала, що їй пишуть люди й подумала, що вони скоти.
Емма Антонюк про Злату Мітчелл (Скриншот)
"Ви їй пишете ті самі штуки, які проповідує її мама для інших. То пишіть її мамі, якщо вам хочеться публічну полеміку вести", - коментує Емма.
Але Емма зауважила, що коли такі ж самі жінки, як Фреймут, прийшли у коментарі до її доньки і почали щось писати, сама ж вона послала їх на три веселі букви.
Як виглядає донька Олі Фреймут (фото: instagram.com/zlata_mitchell)
"Але, якщо чесно, Оль, ти запускаєш той бумеранг шеймінгу людей за їхнє тіло, а цей бумеранг вертається, тільки не тобі, а твоїй донці, так само як і чиїсь доньки чули, що ти говориш", - продовжує журналістка.
А також Емма наголосила на тому, що не можна булити інших людей, а особливо підлітків. Краще пропагувати, що краса та сексуальність можуть бути різними.
Раніше ми розповідали, чому Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів.
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