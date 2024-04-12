ua en ru
Пт, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тина Кароль неожиданно спела с известным артистом, и это не Дан Балан (видео)

Пятница 12 апреля 2024 10:33
UA EN RU
Тина Кароль неожиданно спела с известным артистом, и это не Дан Балан (видео) Кароль представила новый клип (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

На фоне того, что Дан Балан "открестился" от отношений с Тиной Кароль, артистка представила новый клип. В этот раз артистка неожиданно спела с SHUMEI.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на появившийся на YouTube-канале Кароль клип.

О чем новая песня Кароль и SHUMEI

Трек "Стерва" рассказывает о страсти, ревности и любви. В нем снялись не только Кароль и Шумей, но и ведущий Богдан Буше (Шелудяк) с актрисой Юлией Свижинской.

Страстное видео снималось на вокзале во Львове. Как оказалось, Кароль выбрала именно этого артиста для дуэта не просто так.

"SHUMEI - наиболее перспективный артист нового поколения в Украине. Его уникальный тембр нельзя спутать с каким-либо другим голосом в мире. Хрип и мужество его вокала придали этой композиции крутое содержание. Я очень довольна этим сотрудничеством", - отметила певица.

Сам SHUMEI тоже доволен работой с Кароль, написавшей песню "Стерва". Артист говорит о певице с восхищением.

"Работать с Тиной было удовольствием. Тина - человек, который увлекает тебя с первой встречи. Ее можно описать многими словами, но ее основным качеством, которое меня поразило, является ее простота и человечность, которой, к сожалению, не все обладают", - заявил он.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут:

  • "Ваше сплетение голосов пробирает до мурашек! Тина, вы поражаете!"
  • "Как мне отзывается эта история с вокзалом! Эта песня точно станет моим аккомпанементом в путешествиях!"
  • "Какой крутой дуэт! Это очень красиво!"

Напомним, на днях стало известно, что Квиткова впервые ответила на слухи о романе с владельцем "Трухи".

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Эмма Антонюк высказалась о дочери Ольги Фреймут.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Звезды шоу-бизнеса
NEWS
В Воздушных силах рассказали о сбитых целях минувшей ночью
В Воздушных силах рассказали о сбитых целях минувшей ночью