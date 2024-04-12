Тина Кароль неожиданно спела с известным артистом, и это не Дан Балан (видео)
На фоне того, что Дан Балан "открестился" от отношений с Тиной Кароль, артистка представила новый клип. В этот раз артистка неожиданно спела с SHUMEI.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на появившийся на YouTube-канале Кароль клип.
О чем новая песня Кароль и SHUMEI
Трек "Стерва" рассказывает о страсти, ревности и любви. В нем снялись не только Кароль и Шумей, но и ведущий Богдан Буше (Шелудяк) с актрисой Юлией Свижинской.
Страстное видео снималось на вокзале во Львове. Как оказалось, Кароль выбрала именно этого артиста для дуэта не просто так.
"SHUMEI - наиболее перспективный артист нового поколения в Украине. Его уникальный тембр нельзя спутать с каким-либо другим голосом в мире. Хрип и мужество его вокала придали этой композиции крутое содержание. Я очень довольна этим сотрудничеством", - отметила певица.
Сам SHUMEI тоже доволен работой с Кароль, написавшей песню "Стерва". Артист говорит о певице с восхищением.
"Работать с Тиной было удовольствием. Тина - человек, который увлекает тебя с первой встречи. Ее можно описать многими словами, но ее основным качеством, которое меня поразило, является ее простота и человечность, которой, к сожалению, не все обладают", - заявил он.
Как реагирует сеть
В комментариях пользователи пишут:
- "Ваше сплетение голосов пробирает до мурашек! Тина, вы поражаете!"
- "Как мне отзывается эта история с вокзалом! Эта песня точно станет моим аккомпанементом в путешествиях!"
- "Какой крутой дуэт! Это очень красиво!"
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