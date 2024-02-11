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Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль висловила свою думку про важливий елемент жіночої краси та показала нові фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Тіна Кароль назвала важливий елемент жіночої краси

Тіна Кароль для багатьох є ідеалом краси, вона вміє надихати та демонструвати, що кожна жінка за бажанням може бути красивою, може виглядати так, як вона сама того бажає і те, що немає некрасивих жінок. І це справжня істина, в яку, на жаль, вірять далеко не всі жінки цього світу, але дарма, адже в кожному прояві жінка є прекрасною та унікальною.

Кароль за останній рік часто демонструє цікаві та досить відверті образи, які демонструють її фігуру, а Тіна дійсно дуже схудла та підтягнула своє тіло. Все це завдяки йозі, на яку співачка витрачає достатньо часу. 

Також, звісно, впливає харчування, за яким артистка також ретельно слідкує і неодноразово розповідала про це у своєму Instagram. А цього разу поп-діва вирішила поділитися своєю думкою щодо основного компонента жіночої краси завдяки новій фотосесії.

Тіна Кароль розповіла про жіночність (фото: instagram.com/tina_karol)

"Багато образів та перевтілень може приміряти на собі жінка, а погляд є основним елементом жіночої краси та виразності. Як не виказати біль розлуки, смуток чи розпач - чи є рецепт?", - пише Тіна. 

Тіна постала у кадрі у білосніжному корсеті та білій атласній силуетній спідниці довжини максі та доповнила образ білими короткими рукавчиками. 

Такий жіночний образ співачка доповнила фірмовими голлівудськими хвилями та ніжним макіяжем з легким акцентом на губах. Цей образ співачки полонив серця її прихильників, адже у коментарях Тіна отримала багато приємних слів та компліментів, які висловлюють ставлення фоловерів до неї.

Тіна Кароль розповіла про жіночність (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми розповідали про те, як Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024.

Також читайте наш матеріал про секрет укладки Тіни Кароль.

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