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Без макіяжу та з обручем з 2000-х: Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024 (відео)

Україна, Субота 03 лютого 2024 22:00
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Без макіяжу та з обручем з 2000-х: Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024 (відео) Тіна Кароль (фото: facebook.com/tina.karol)
Автор: Юлія Гаюк

3 лютого українці обирають представника, який поїде на пісенний конкурс Євробачення 2024. У проміжках між виступами учасників Нацвідбору свої пісні виконують й зірки української сцени. Зокрема, поп-діва Тіна Кароль змогла по-справжньому здивувати публіку.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на прямий ефір фіналу Національного відбору на YouTube-каналі "Євробачення Україна".

Тіна Кароль вразила своїм образом

Глядачі звикли бачити артистку з яскравим макіяжем, червоною помадою та розкішною укладкою. Це навіть став її фірмовий стиль на сцені.

Без макіяжу та з обручем з 2000-х: Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024 (відео)Без макіяжу та з обручем з 2000-х: Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024 (відео)

Яскраві губи та укладка - це "фішка" Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Проте на Національному відборі Тіна Кароль кардинально змінила імідж. Цього вечора вона постала на сцені без макіяжу, без зачіски. Натомість вона обрала обруч у волоссі з 2000-х років, джинси та чорну кофтину.

Тіна Кароль виконала новий трек "Троянди".

Фінал Національного відбору 2024

Нагадаємо, що 3 лютого Україна визначиться з переможцем національного конкурсу, а відтак - обере представника на Євробаченні 2024 в Мальме.

Учасники виступали в такому порядку:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

Для того, щоб віддати голос за фаворита, варто скористатися застосунком "Дія". Через підвищене навантаження сервіс тимчасово не працює, проте у Мінцифри пообіцяли додати потужностей.

А ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко повідомив, що роботу "Дії" відновлять, і час для голосування продовжать.

Без макіяжу та з обручем з 2000-х: Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024 (відео)

Скриншот

Раніше ми показали виступ Jerry Heil та Alyona Alyona у фіналі Нацвідбору 2024.

Дивіться також, як виступив MELOVIN на Національному відборі 2024.

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