Без макіяжу та з обручем з 2000-х: Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024 (відео)
3 лютого українці обирають представника, який поїде на пісенний конкурс Євробачення 2024. У проміжках між виступами учасників Нацвідбору свої пісні виконують й зірки української сцени. Зокрема, поп-діва Тіна Кароль змогла по-справжньому здивувати публіку.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на прямий ефір фіналу Національного відбору на YouTube-каналі "Євробачення Україна".
Тіна Кароль вразила своїм образом
Глядачі звикли бачити артистку з яскравим макіяжем, червоною помадою та розкішною укладкою. Це навіть став її фірмовий стиль на сцені.
Яскраві губи та укладка - це "фішка" Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Проте на Національному відборі Тіна Кароль кардинально змінила імідж. Цього вечора вона постала на сцені без макіяжу, без зачіски. Натомість вона обрала обруч у волоссі з 2000-х років, джинси та чорну кофтину.
Тіна Кароль виконала новий трек "Троянди".
Фінал Національного відбору 2024
Нагадаємо, що 3 лютого Україна визначиться з переможцем національного конкурсу, а відтак - обере представника на Євробаченні 2024 в Мальме.
Учасники виступали в такому порядку:
- YAKTAK - Lalala
- INGRET - Keeper
- NAZVA - Slavic English
- ANKA - "Палала"
- Drevo - Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
- MÉLOVIN - DREAMER
- SKYLERR - Time is running out
- Ziferblat - Place I Call Home
- YAGODY - Tsunamia
- NAHABA - GLASSS
Для того, щоб віддати голос за фаворита, варто скористатися застосунком "Дія". Через підвищене навантаження сервіс тимчасово не працює, проте у Мінцифри пообіцяли додати потужностей.
А ведучий Нацвідбору Тімур Мірошниченко повідомив, що роботу "Дії" відновлять, і час для голосування продовжать.
Скриншот
Раніше ми показали виступ Jerry Heil та Alyona Alyona у фіналі Нацвідбору 2024.
Дивіться також, як виступив MELOVIN на Національному відборі 2024.