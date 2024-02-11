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Тина Кароль назвала основной элемент женской красоты и показала соблазнительные фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль высказала свое мнение о важном элементе женской красоты и показала новые фото.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Тина Кароль назвала важный элемент женской красоты

Тина Кароль для многих является идеалом красоты, умеет вдохновлять и демонстрировать, что каждая женщина по желанию может быть красивой, может выглядеть так, как она сама того желает и то, что нет некрасивых женщин. И это настоящая истина, в которую, к сожалению, верят далеко не все женщины этого мира, но зря, ведь в каждом проявлении женщина прекрасна и уникальна.

Кароль за последний год часто демонстрирует интересные и откровенные образы, которые демонстрируют ее фигуру, а Тина действительно очень похудела и подтянула свое тело. Все это благодаря йоге, на которую певица тратит достаточно времени.

Также, конечно, влияет на питание, за которым артистка также тщательно следит и неоднократно рассказывала об этом в своем Instagram. А на этот раз поп-дива решила поделиться своим мнением по поводу основного компонента женской красоты благодаря новой фотосессии.

Тина Кароль рассказала о женственности (фото: instagram.com/tina_karol)

"Многие образы и перевоплощения могут примерить на себе женщина, а взгляд является основным элементом женской красоты и выразительности. Как не выразить боль разлуки, уныние или отчаяние - есть ли рецепт?", - пишет Тина.

Тина предстала в кадре в белом корсете и белой атласной силуэтной юбке длины макси и дополнила образ белыми короткими перчатками.

Такой женственный образ певица дополнила фирменными голливудскими волнами и нежным макияжем с лёгким акцентом на губах. Этот образ певицы пленил сердца ее поклонников, ведь в комментариях Тина получила много приятных слов и комплиментов, выражающих отношение фолловеров к ней.

Тина Кароль рассказала о женственности (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее мы рассказывали о том, как Тина Кароль удивила образом на Нацотборе 2024 года.

Также читайте наш материал о секрете укладки Тины Кароль.

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