Розкрито секрет укладки Тіни Кароль (відео)

У Тіни Кароль завжди має неймовірно стійкі укладки та цікаві локони або ж голлівудські хвилі, які досить непросто зробити самостійно.

Про те, чому всі зачіски Тіни так гарно виглядають і тримаються, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram власниці блогу про волосся Емілії Калібрі.

В чому секрет укладок Тіни Кароль

Волосся Тіни Кароль завжди акуратно і красиво вкладене й до того ж ці локони, хвилі, прямі, зібрані укладки тримаються дуже довго і навіть ідеально. Це можна помітити й на концертах, де артистка активно танцює та спілкується з аудиторією.

Волосся Кароль густе і доглянуте, і хтось може подумати, що секрет вдалих укладок саме в цьому, але це не так, адже одного догляду мало.

Або ж ще існує думка, що через професіоналізм стилістів, всі укладки української поп-діви тримаються так гарно, а її волосся не псується від постійних зачісок та стайлінгу.

Проте експерт по догляду за волоссям звернула увагу на інші деталі. Вона показала фото Тіни із зібраним волоссям і помітила, що біля скроней є маленькі кучері.

А коли Кароль збирає волосся - вона все ж має гарний об’єм. І проводячи безліч часу на сцені, її локони не розпадаються і не закручуються.

В чому секрет укладок Тіни Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Отже, за кількома чинниками експертка прийшла до висновку, що співачка має кучерявий тип волосся між типом 2А і 2Б. А візуально про це свідчать такі фактори:

кучері біля скроней

постійно присутній об’єм

укладка, яка тримається намертво навіть без фіксації.

Коштом важкості й густоти волосся артистки не підкручується настільки сильно. Весь секрет у тому, що Кароль від природи має голлівудську хвилю. Через те, що її локони підстрибують, сама укладка не розпадається.

Тож, тепер всі, хто колись заздрив Тіні та її розкішним укладкам знають причину. І це ніщо інше, як просто природа та генетика.