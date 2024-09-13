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Тіна Кароль докладе руку до Євробачення-2025: перші деталі

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні-2006 та принесла Україні сьоме місце, знову доєднається до пісенного конкурсу. Втім, вона не буде учасницею, адже отримала іншу й дуже важливу роль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис Кароль й "Суспільне Євробачення" в Instagram.

Яку роботу отримала співачка

Так, Кароль офіційно стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. До неї цю роль виконував Дмитро Шуров (Pianoбой).

І вже скоро співачка почне працювати на новій посаді. Адже наступного тижня почнеться прийом заявок на участь у Нацвідборі. Окрім цього, тоді буде оголошено більше нової інформації щодо умов для кандидатів та самого процесу відбору.

Кароль вже прокоментувала цю подію. Вона планує підтримувати учасників й допомогти їм блиснути на сцені.

"Рада приєднатися до команди Національного відбору на Євробачення й мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців", - розповіла співачка.

 

Як реагує мережа

Новина про те, що Кароль докладе руку до Євробачення, приємно вразила коментаторів. Вони пишуть:

  • "Нарешті! За часи Шурова були найгірші пісні на відборах"
  • "Наша зірочка"
  • "Пишаємось, Тіно"
  • "Яка крута новина!"
  • "Це буде неймовірно, з вами буде ще в сто разів цікавіше, я дуже рада!".
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