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Тина Кароль приложит руку к Евровидению-2025: первые детали

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль, которая принимала участие в Евровидении-2006 и принесла Украине седьмое место, снова присоединится к песенному конкурсу. Впрочем, она не будет участником, ведь получила другую и очень важную роль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост Кароль и "Суспільне Євробачення" в Instagram.

Какую работу получила певица

Кароль официально стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение. До нее эту роль исполнял Дмитрий Шуров (Pianoбой).

И уже скоро певица начнет работу на новой должности. Ведь на следующей неделе начнется прием заявок на участие в Нацотборе. Кроме того, тогда будет объявлено больше новой информации об условиях для кандидатов и самого процесса отбора.

Кароль уже прокомментировала это событие. Она планирует поддерживать участников и помочь им блеснуть на сцене.

"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", - рассказала певица.

 

Как реагирует сеть

Новость о том, что Кароль приложит руку к Евровидению, приятно поразила комментаторов. Они пишут:

  • "Нарешті! За часи Шурова були найгірші пісні на відборах"
  • "Наша зірочка"
  • "Пишаємось, Тіно"
  • "Яка крута новина!"
  • "Це буде неймовірно, з вами буде ще в сто разів цікавіше, я дуже рада!".
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Тина КарольЕвровидениеЗвезды шоу-бизнеса