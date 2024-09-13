Тина Кароль приложит руку к Евровидению-2025: первые детали

Какую работу получила певица

Кароль официально стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение. До нее эту роль исполнял Дмитрий Шуров (Pianoбой).

И уже скоро певица начнет работу на новой должности. Ведь на следующей неделе начнется прием заявок на участие в Нацотборе. Кроме того, тогда будет объявлено больше новой информации об условиях для кандидатов и самого процесса отбора.

Кароль уже прокомментировала это событие. Она планирует поддерживать участников и помочь им блеснуть на сцене.



"Рада присоединиться к команде Национального отбора на Евровидение и иметь возможность поддержать как тех, кто делает свои первые шаги, так и тех, кто возвращается на сцену Нацотбора снова. Уверена, что в этом году мы увидим много ярких исполнителей", - рассказала певица.

Как реагирует сеть

Новость о том, что Кароль приложит руку к Евровидению, приятно поразила комментаторов. Они пишут: