ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки Ангеліни

Вівторок 23 липня 2024 14:10
UA EN RU
Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки Ангеліни Інна Мірошниченко з названою донькою (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина відомого українського ведучого Тимура Мірошниченка Інна розкрила мрію 8-річної названої донечки Ангеліни, яку родина удочерила наприкінці червня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Деталі

Так, Інна опублікувала у своєму блозі зворушливий ролик, на якому вона насолоджується краєвидом Києва в обіймах з Ангеліною.

У підписі до відео знаменитість переказала діалог з дівчинкою про її мрії.

"Про що ти мрієш? - Не знаю. - Ти знаєш, що таке мріяти? - Ні. - Це коли ти чогось дуже сильно хочеш. Може було таке, що ти щось сильно хотіла? То це і є мріяти. - Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру…", - зворушила Мірошниченко.

Реакція фанів

Користувачів мережі розчулив допис Інни. Вони назвали зіркову родину прикладом для наслідування для багатьох.

  • Ваша сімʼя не врятувала цілий світ, та врятувала світи двох чудових дітей. Ви - приклад для кожного
  • Інна, Тимур, я ще ніколи не зустрічала таких неймовірних людей!
  • Плачу. Над цією дитиною зійшло сонце у вигляді родини Мірошниченків
  • Маленьке сонечко мріяла про щасливу родину, де її любитимуть, будуть піклуватися і дарити тепло

Нагадаємо, торік Тимур Мірошниченко та його дружина всиновили маленького хлопчика на ім'я Марсель. Пара також виховує двох рідних дітей - Мію та Марка.

Після першого усиновлення подружжя одразу вирішило, що має подарувати сім'ю ще одній дитині з дитячого будинку. Нею виявилася 8-річна Ангеліна.

Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки Ангеліни

Інна Мірошниченко з доньками (фото: instagram.com/_inna_mi_)

З дівчинкою пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, в якому перебувала Ангеліна.

Раніше сімʼя Мірошниченко поділилася, з якими труднощами зіштовхнулися при процедурі усиновлення.

Також Тимур Мірошниченко розкрив подробиці сімейного бюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимур Мірошниченко Зірки шоу-бізнесу Діти
NEWS
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати
Кабмін затвердив початок та кінець навчального року у школах: відомі дати