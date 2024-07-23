Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки Ангеліни
Дружина відомого українського ведучого Тимура Мірошниченка Інна розкрила мрію 8-річної названої донечки Ангеліни, яку родина удочерила наприкінці червня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.
Деталі
Так, Інна опублікувала у своєму блозі зворушливий ролик, на якому вона насолоджується краєвидом Києва в обіймах з Ангеліною.
У підписі до відео знаменитість переказала діалог з дівчинкою про її мрії.
"Про що ти мрієш? - Не знаю. - Ти знаєш, що таке мріяти? - Ні. - Це коли ти чогось дуже сильно хочеш. Може було таке, що ти щось сильно хотіла? То це і є мріяти. - Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру…", - зворушила Мірошниченко.
Реакція фанів
Користувачів мережі розчулив допис Інни. Вони назвали зіркову родину прикладом для наслідування для багатьох.
- Ваша сімʼя не врятувала цілий світ, та врятувала світи двох чудових дітей. Ви - приклад для кожного
- Інна, Тимур, я ще ніколи не зустрічала таких неймовірних людей!
- Плачу. Над цією дитиною зійшло сонце у вигляді родини Мірошниченків
- Маленьке сонечко мріяла про щасливу родину, де її любитимуть, будуть піклуватися і дарити тепло
Нагадаємо, торік Тимур Мірошниченко та його дружина всиновили маленького хлопчика на ім'я Марсель. Пара також виховує двох рідних дітей - Мію та Марка.
Після першого усиновлення подружжя одразу вирішило, що має подарувати сім'ю ще одній дитині з дитячого будинку. Нею виявилася 8-річна Ангеліна.
Інна Мірошниченко з доньками (фото: instagram.com/_inna_mi_)
З дівчинкою пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, в якому перебувала Ангеліна.
Раніше сімʼя Мірошниченко поділилася, з якими труднощами зіштовхнулися при процедурі усиновлення.
Також Тимур Мірошниченко розкрив подробиці сімейного бюджету.