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Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)

Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/timochalamania)
Автор: Юлія Любченко

Тімоті Шаламе знімається у ролі відомого композитора Боба Ділана та вже встиг приміряти на себе кілька його образів і показати кадри зі зйомок.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників Шаламе.

Тімоті Шаламе показав нові фото в образі Боба Ділана 

Тімоті Шаламе вміє дивувати своїх підписників цікавими та дуже оригінальними образами, які дають йому можливість розкриватися з нових сторін. 

Так, Шаламе нині перевтілюється на знімальному майданчику у відомого композитора Боба Ділана - це знімання автобіографічної картини. Перші кадри Шаламе у новому амплуа ми вже встигли побачити, а тепер актор демонструє більш цікавий образ. 

Юний актор потрапив в інший вимір, оскільки він приміряв на себе стиль 90-х. Зачіска, одяг, взуття, манерність Ділана - все це дозволяє Шаламе відчути себе причетним до культової історії, творчості та епохи. 

Тімоті Шаламе у новому образі (фото: instagram.com/timochalamania)

Варто виділити зачіску молодого актора, яка повністю збігається з тією, що носив Боб, його кучері, які він акуратно зачісував назад, неможливо не пам’ятати та повторити цілком реально і це довів Тімоті. 

А також Шаламе одягнув сорочку темного кольору, сірі класичні брюки, коричневий піджак зверху сорочки, взувся у класичні туфлі, а доповнив свій творчий образ чорними сонцезахисними окулярами. 

Цілком можна сказати, що образ Боба Ділана відтворено з точністю 100 відсотків, а це значить, що команда, яка працює над фільмом, дуже пройнялась історією та образом життя Боба Ділана. А Тімоті вдало і талановито все це втілює у кадрі.

Тімоті Шаламе у новому образі (фото: instagram.com/timochalamania)

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