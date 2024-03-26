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Тимоти Шаламе показался в стильном образе своего нового персонажа (фото)

Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/timochalamania)
Автор: Юлия Любченко

Тимоти Шаламе снимается в роли известного композитора Боба Дилана и уже успел примерить несколько его образов и показать кадры со съемок.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram профиль поклонников Шаламе.

Тимоти Шаламе показал новые фото в образе Боба Дилана

Тимоти Шаламе умеет удивлять своих подписчиков интересными и оригинальными образами, которые дают ему возможность раскрываться с новых сторон.

Да, Шаламе сейчас перевоплощается на съемочной площадке у известного композитора Боба Дилана - это съемка автобиографической картины. Первые кадры Шаламе в новом амплуа мы уже успели увидеть, а теперь актер показывает более интересный образ.

Юный актер попал в другое измерение, поскольку он примерил на себя стиль 90-х. Прическа, одежда, обувь, манерность Дилана - все это позволяет Шаламе почувствовать себя причастным к культовой истории, творчеству и эпохе.

Тимоти Шаламе в новом образе (фото: instagram.com/timochalamania)

Стоит выделить прическу молодого актера, которая полностью совпадает с носившейся Бобом, его кудри, которые он аккуратно зачесывал назад, невозможно не помнить и повторить вполне реально и это доказал Тимоти.

А также Шаламе надел рубашку темного цвета, серые классические брюки, коричневый пиджак сверху рубашки, надел классические туфли, а дополнил свой творческий образ черными солнцезащитными очками.

Вполне можно сказать, что образ Боба Дилана воспроизведен с точностью 100 процентов, а это значит, что команда, работающая над фильмом, очень прониклась историей и образом жизни Боба Дилана. А Тимоти удачно и талантливо все это олицетворяет в кадре.

Тимоти Шаламе в новом образе (фото: instagram.com/timochalamania)

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