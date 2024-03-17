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Тимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композиторе

Воскресенье 17 марта 2024 21:07
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Тимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композиторе Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: Юлия Любченко

Актер сыграет роль молодого автора песен Боба Дилана в новом фильме режиссера Джеймса Мэнголда и уже показал первые кадры.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Тимоти Шаламе показал первые фото со съемок нового биографического фильма

28-летнего актера заметили на съемочной площадке будущего биографического фильма Джеймса Менголда об известном авторе песен A Complete Unknown в Нью-Йорке, название которого пока неизвестно, однако один из известных вариантов звучит как "Полная неизвестность".

На фотографиях, буквально час назад появившихся в сети, Шаламе предстал в образе 82-летнего Боба Дилана. Он был одет в классическую одежду 60-х годов и держал в руке поношенный футляр для гитары.

Его образ состоит из джинсов, зеленой куртки, оранжевого шарфа, шляпы газетчика, а также при себе актер имел большой желтый рюкзак на спине. В таком наряде Тимоти разгуливал посреди города в объективах камер и, кажется, даже не подозревал о том, что его заметили СМИ и поклонники.

Тимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композитореТимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композитореТимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композиторе

Тимоти Шаламе в новом образе (фото: instagram.com/redboyfr)

Рядом с ним проезжал ретро-автомобиль, воспроизводивший в тот момент сцену для фильма, который, как известно, будет сосредоточен вокруг противоречивого перехода Дилана на электрогитару в 60-е годы и его пути к тому, чтобы стать легендой народной музыки.

О самом фильме пока известно немного, однако в сюжете 19-летний Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк с двумя долларами в кармане и через три года становится всемирной звездой.

В фильме также будут некоторые другие известные личности той эпохи, включая Вуди Гатри, Джоан Баэз и Пита Сигера. Планируется, что этот фильм будет простой интересной и правдивой историей интересной фигуры на американской сцене.

Тимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композитореТимоти Шаламе показал первые кадры со съемок нового биографического фильма об известном композиторе

Тимоти Шаламе в новом образе (фото: instagram.com/bimbeditimothee)

Ранее мы рассказывали, что Тимоти Шалам стал лицом мирового бренда украшений.

Также читайте, как Тимоти Шаламе и Зендая раскрыли секреты романтических сцен во второй части "Дюны".

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