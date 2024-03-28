Тімоті Шаламе вирішив змінити професію: що відомо

Тімоті Шаламе підписав контракт з Warner Bros

За умовами угоди Тімоті не лише гратиме у фільмах Warner Bros, а й продюсуватиме кінострічки. А це вже великий та новий крок для юного актора, який вже встиг полюбитися глядачам.

Шаламе знають завдяки таким фільмам як:

"Маленькі жінки"

"Вонка"

"Дюна".

Та мало хто знає, що він був продюсером канібальської історії кохання Луки Гуаданьїно "Кістки та все", в якій він також грав разом з Тейлором Расселом.

Студія Warner Bros підписала з актором багаторічну угоду про повнометражне кіно для співпраці над майбутніми проектами як у ролі актора, так і продюсера.

Все це через те, що фільми з Шаламе лідирували у касових зборах Warner Bros.

Кадр из фильма "Дюна"

"Вонка" набрав 632 мільйони доларів у всьому світі, а "Дюна: Частина друга" - 575 мільйони доларів у всьому світі та зростає.

За даними студії, він став першим актором за чотири десятиліття, який знявся у двох найкращих вітчизняних фільмах, які вийшли на екрани за останні вісім місяців.

Згідно з джерелами, актор заробив понад 8 мільйонів доларів за "Вонку". Тепер він дивиться на двозначні цифри за головні ролі в інших студійних фільмах.

"Протягом останніх кількох років ми захоплювалися не лише відданістю Тімоті своїй справі, яка очевидна в діапазоні та глибині його різноманітних ролей, але і його непохитною відданістю кожному проекту, який він має у Warner Bros та в інших місцях",- йдеться у спільній заяві.

"Його співпраця над кампаніями для "Дюни" та "Вонки" - це те, що нам усім дуже сподобалося, і результати говорять самі за себе", - кажуть творці фільмів Warner Bros.