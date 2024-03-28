Тімоті Шаламе вирішив змінити професію: що відомо

Тімоті Шаламе та студія Warner Bros. підписали багаторічний контракт Сам актор називає продовження співпраці органічним наступним кроком”, оскільки фільми "Вонка" "Дюна" принесли студії багато грошей.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.
За умовами угоди Тімоті не лише гратиме у фільмах Warner Bros, а й продюсуватиме кінострічки. А це вже великий та новий крок для юного актора, який вже встиг полюбитися глядачам.
Шаламе знають завдяки таким фільмам як:
Та мало хто знає, що він був продюсером канібальської історії кохання Луки Гуаданьїно "Кістки та все", в якій він також грав разом з Тейлором Расселом.
Студія Warner Bros підписала з актором багаторічну угоду про повнометражне кіно для співпраці над майбутніми проектами як у ролі актора, так і продюсера.
Все це через те, що фільми з Шаламе лідирували у касових зборах Warner Bros.
Кадр из фильма "Дюна"
"Вонка" набрав 632 мільйони доларів у всьому світі, а "Дюна: Частина друга" - 575 мільйони доларів у всьому світі та зростає.
За даними студії, він став першим актором за чотири десятиліття, який знявся у двох найкращих вітчизняних фільмах, які вийшли на екрани за останні вісім місяців.
Згідно з джерелами, актор заробив понад 8 мільйонів доларів за "Вонку". Тепер він дивиться на двозначні цифри за головні ролі в інших студійних фільмах.
"Протягом останніх кількох років ми захоплювалися не лише відданістю Тімоті своїй справі, яка очевидна в діапазоні та глибині його різноманітних ролей, але і його непохитною відданістю кожному проекту, який він має у Warner Bros та в інших місцях",- йдеться у спільній заяві.
"Його співпраця над кампаніями для "Дюни" та "Вонки" - це те, що нам усім дуже сподобалося, і результати говорять самі за себе", - кажуть творці фільмів Warner Bros.
Раніше ми розповідали, як Тімоті Шаламе показався у стильному образі.
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