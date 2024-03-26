ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)

Вівторок 26 березня 2024 17:47
UA EN RU
Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото) Тімоті Шаламе (фото: instagram.com/timochalamania)
Автор: Юлія Любченко

Тімоті Шаламе знімається у ролі відомого композитора Боба Ділана та вже встиг приміряти на себе кілька його образів і показати кадри зі зйомок.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників Шаламе.

Тімоті Шаламе показав нові фото в образі Боба Ділана

Тімоті Шаламе вміє дивувати своїх підписників цікавими та дуже оригінальними образами, які дають йому можливість розкриватися з нових сторін.

Так, Шаламе нині перевтілюється на знімальному майданчику у відомого композитора Боба Ділана - це знімання автобіографічної картини. Перші кадри Шаламе у новому амплуа ми вже встигли побачити, а тепер актор демонструє більш цікавий образ.

Юний актор потрапив в інший вимір, оскільки він приміряв на себе стиль 90-х. Зачіска, одяг, взуття, манерність Ділана - все це дозволяє Шаламе відчути себе причетним до культової історії, творчості та епохи.

Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)

Тімоті Шаламе у новому образі (фото: instagram.com/timochalamania)

Варто виділити зачіску молодого актора, яка повністю збігається з тією, що носив Боб, його кучері, які він акуратно зачісував назад, неможливо не пам’ятати та повторити цілком реально і це довів Тімоті.

А також Шаламе одягнув сорочку темного кольору, сірі класичні брюки, коричневий піджак зверху сорочки, взувся у класичні туфлі, а доповнив свій творчий образ чорними сонцезахисними окулярами.

Цілком можна сказати, що образ Боба Ділана відтворено з точністю 100 відсотків, а це значить, що команда, яка працює над фільмом, дуже пройнялась історією та образом життя Боба Ділана. А Тімоті вдало і талановито все це втілює у кадрі.

Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)Тімоті Шаламе показався у стильному образі свого нового персонажа (фото)

Тімоті Шаламе у новому образі (фото: instagram.com/timochalamania)

Раніше ми розповідали, як Тімоті Шаламе став обличчям світового бренду прикрас.

Також читайте, в чому феномен нашумілого фільму "Дюна 2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Актори Фільми
NEWS
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"