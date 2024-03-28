RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тимоти Шаламе решил сменить профессию: что известно

Тимоти Шаламе (фото: instagram.com/tchalamet)
Автор: Юлия Любченко

Тимоти Шаламе и студия Warner Bros. подписали многолетний контракт Сам актер называет продолжение сотрудничества органическим следующим шагом, поскольку фильмы "Вонка" "Дюна" принесли студии много денег.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.

Тимоти Шаламе подписал контракт с Warner Bros

По условиям соглашения Тимоти будет не только играть в фильмах Warner Bros, но и продюсировать киноленты. А это уже большой и новый шаг для юного актера, уже успевшего полюбиться зрителям.

Шаламе знают благодаря таким фильмам как:

  • "Маленькие женщины"
  • "Вонка"
  • "Дюна".

Но немногие знают, что он был продюсером каннибальской истории любви Луки Гуаданьино "Кости и все", в которой он также играл вместе с Тейлором Расселом.

Студия Warner Bros подписала с актером многолетнее соглашение о полнометражном кино для сотрудничества над будущими проектами как в роли актера, так и продюсера.

Все это потому, что фильмы из Шаламе лидировали в кассовых сборах Warner Bros.

Кадр из фильма "Дюна"

"Вонка" набрал 632 миллиона долларов по всему миру, а "Дюна: Часть вторая" - 575 миллиона долларов во всем мире и растет.

По данным студии, он стал первым актером за четыре десятилетия, который снялся в двух лучших отечественных фильмах, что вышли на экраны за последние восемь месяцев.

Согласно источникам, актер заработал более 8 миллионов долларов за "Вонку". Теперь он смотрит на двузначные цифры за главные роли в других студийных фильмах.

"В последние несколько лет мы восхищались не только преданностью Тимоти своему делу, которая очевидна в диапазоне и глубине его разнообразных ролей, но и его непреклонной преданностью каждому проекту, который он имеет в Warner Bros и в других местах", - говорится в совместном заявлении.

"Его сотрудничество над кампаниями для "Дюны" и "Вонки" - это то, что нам всем очень понравилось, и результаты говорят сами за себя", - говорят создатели фильмов Warner Bros.

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыФильмы