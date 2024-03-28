Тимоти Шаламе решил сменить профессию: что известно

Тимоти Шаламе и студия Warner Bros. подписали многолетний контракт Сам актер называет продолжение сотрудничества органическим следующим шагом, поскольку фильмы "Вонка" "Дюна" принесли студии много денег.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.
По условиям соглашения Тимоти будет не только играть в фильмах Warner Bros, но и продюсировать киноленты. А это уже большой и новый шаг для юного актера, уже успевшего полюбиться зрителям.
Шаламе знают благодаря таким фильмам как:
Но немногие знают, что он был продюсером каннибальской истории любви Луки Гуаданьино "Кости и все", в которой он также играл вместе с Тейлором Расселом.
Студия Warner Bros подписала с актером многолетнее соглашение о полнометражном кино для сотрудничества над будущими проектами как в роли актера, так и продюсера.
Все это потому, что фильмы из Шаламе лидировали в кассовых сборах Warner Bros.
Кадр из фильма "Дюна"
"Вонка" набрал 632 миллиона долларов по всему миру, а "Дюна: Часть вторая" - 575 миллиона долларов во всем мире и растет.
По данным студии, он стал первым актером за четыре десятилетия, который снялся в двух лучших отечественных фильмах, что вышли на экраны за последние восемь месяцев.
Согласно источникам, актер заработал более 8 миллионов долларов за "Вонку". Теперь он смотрит на двузначные цифры за главные роли в других студийных фильмах.
"В последние несколько лет мы восхищались не только преданностью Тимоти своему делу, которая очевидна в диапазоне и глубине его разнообразных ролей, но и его непреклонной преданностью каждому проекту, который он имеет в Warner Bros и в других местах", - говорится в совместном заявлении.
"Его сотрудничество над кампаниями для "Дюны" и "Вонки" - это то, что нам всем очень понравилось, и результаты говорят сами за себя", - говорят создатели фильмов Warner Bros.
Раньше мы рассказывали, как Тимоти Шаламе показался в стильном образе.
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