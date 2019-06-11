Тимошенко сообщила о пополнении в семье

Юлия Тимошенко рассказала, как зовут нового члена семьи
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", сообщила о том, что в ее семье в День рождения ее мужа, появился новый член семьи. Она разместила фотографии малыша на своей странице в социальной сети Facebook, а также опубликовала забавное видео в своем аккаунте Instagram.
"Сегодня, в День рождения моего мужа, наша и без того большая семья стала еще больше. Знакомьтесь – это наш маленький лабрадорчик! По родословной его зовут Карл Магнус. А как мы будем называть его дома, еще решаем. Буду благодарна за советы", - написала Юлия Тимошенко на своей странице.
Юлия Тимошенко показала нового члена семьи (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Пользователи сразу же начали предлагать уменьшительные клички для нового члена семьи Юлии Тимошенко, а также написали поздравления для ее супруга Александра.
Скриншоты комментариев (facebook.com/YuliaTymoshenko)
Напомним, ранее мы писали о том, что Тимошенко поздравила украинских журналистов с праздником.
А также рассказывали о том, что Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль".