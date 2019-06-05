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Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль"

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 09:10
Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль"
Фото: Юлия Тимошенко (из открытых источников)

Тимошенко высказала свое мнение касательно сериала

Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала "Чернобыль", который поразил ее своей проникновенностью и честностью. Об этом она написала в социальной сети Facebook.

"Сериал - шедевральный. Настоящий, ненадуманный, жуткий, страшный. Несколько знакомых признавалось мне, никак не решатся посмотреть очередную серию. До сих пор трогает и болит ... До сих пор шок от увиденного. От осознания того, как рядом случилась катастрофа. За какой момент к уничтожению мы все были..." - пишет Тимошенко.

Также она призналась, что в юности самым страшным "ужастиком" считался фильм японского режиссера Дзюндзи Курата "Легенда о динозавре". Однако, повзрослев, стало понятно, что есть вещи поужаснее.

"Мы стали взрослыми и оказалось, что кукольные динозавры из древней кинокартины совсем не страшны. Страшны - люди. Люди, наделенные властью. Люди, принимающие ужасные и необратимые решения - то через собственное дремучее невежество, то - сознательно, из страха перед догмами идеологии и политического режима", - делится Тимошенко.

Также политдеятель напомнила, что "Чернобыль" обошел "Игру престолов" по рекордным просмотрам, несмотря на разницу жанров.

Юлия Тимошенко поделилась впечатлениями от сериала &quot;Чернобыль&quot;

Скриншот: (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Ранее мы писали о том, что британская актриса сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".

Напомним, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.

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