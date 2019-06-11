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Тимошенко повідомила про поповнення в родині


Юлія Тимошенко розповіла, як звуть нового члена сім'ї

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина", повідомила про те, що в її родині в День народження її чоловіка, з'явився новий член сім'ї. Вона розмістила фотографії малюка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, а також опублікувала кумедне відео в своєму акаунті Instagram.

"Сьогодні, в День народження мого чоловіка, наша і без того велика родина стала ще більше. Знайомтеся – це наш маленький лабрадорчик! За родоводом його звуть Карл Магнус. А як ми будемо називати його вдома, ще вирішуємо. Буду вдячна за поради", - написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці.

 

Юлія Тимошенко показала нового члена сім'ї (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Користувачі відразу ж почали пропонувати зменшувальні клички для нового члена родини Юлії Тимошенко, а також написали привітання для її чоловіка Олександра.

  • Вітаємо з Днем народження, Олександре! Магнус – Магік або Беломаг. Білих магів багато не буває, завжди знадобляться його вміння!
  • Дуже хороша сім'я і звичайно ж, хороша собачка.
  • Вітаємо! Нехай все буде добре!
  • Карлсон.
  • Мімішик.
  • З Днем народження. І нехай Лакі буде щасливим у вашій родині.
  • З Днем народження вашого чоловіка! А лабрадорчика можна назвати Тигруша або Веселуша.

Скріншоти коментарів (facebook.com/YuliaTymoshenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тимошенко привітала українських журналістів з святом.

А також розповідали про те, що Юлія Тимошенко поділилася враженнями від серіалу "Чорнобиль".

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