Тимошенко обратилась к Зеленскому и Порошенко: неоднозначная реакция сети

Юлия Тимошенко высказалась про Зеленского и Порошенко и взбудоражила сеть
Юлия Тимошенко в канун дебатов Зеленского и Порошенко обратилась к кандидатам в президенты Украины.
В своем видеообращении, комментируя разговор Владимира Зеленского и Петра Порошенко в студии телеканала 1+1 на шоу "Право на владу", лидер ВО "Батькивщина" стала на сторону действующего главы государства.
По словам Юлии Владимировны, ей не понравилось, как кандидат в президенты Зеленский вел себя в разговоре с гарантом Конституции.
Юлия Тимошенко (фото: РБК-Украина)
"Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои. И не надо, борясь за статус президента, уничтожать честь и гордость президентского статуса", - обратилась политик к Зеленскому и добавила, что когда она смотрела последние минуты этого диалога, когда Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту, то увидела, какой это стресс для действующего президента.
"Зная о его проблемах со здоровьем, у него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить. Надо быть просто людьми и уметь вовремя подать даже глоток воды", - сказала Тимошенко.
Также она посоветовала Петру Алексеевичу "держать президентскую планку и не становится частью чужого шоу".
Тимошенко обратилсь к Порошенко и Зеленскому (видео: facebook.com/YuliaTymoshenko)
Пользователи сети не смогли обделить вниманием такое неожиданное, как показалось многим, заявление Тимошенко.
В большинстве своем украинцы в комментариях к видео "респектуют" ей за то, что "повела себя, как настоящий политик".
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Но некоторые не верят политику и набросились на нее за то, что она якобы "покрывает систему".
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Напомним, что 11 апреля появилось новое видео с Владимиром Зеленским, которое взбудоражило украинцев в социальных сетях. В этом ролике кандидата в президенты Украины не сбивает грузовик, зато на него высыпается много наркотического вещества.
Новый ролик с Владимиром Зеленским (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)
Тем временем Владимира Зеленского решили проверить на уклонения от службы в армии.