Тимошенко звернулася до Зеленського і Порошенка: неоднозначна реакція мережі

Юлія Тимошенко напередодні дебатів Зеленського і Порошенко звернулася до кандидатів в президенти України.

У своєму відеозверненні, коментуючи розмова Володимира Зеленського та Петра Порошенка у студії телеканалу 1+1 на шоу "Право на владу", лідер ВО "Батьківщина" стала на бік чинного глави держави.

За словами Юлії Володимирівни, їй не сподобалося, як кандидат в президенти Зеленський вів себе в розмові з гарантом Конституції.

Юлія Тимошенко (фото: РБК-Україна)

"Якщо ви мрієте зайняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючись за статус президента, знищувати честь і гордість президентського статусу", - звернулася політик до Зеленського і додала, що коли вона дивилася останні хвилини цього діалогу, коли Зеленський кинув трубку практично в обличчя чинному президенту, то побачила, який це стрес для чинного президента.

"Знаючи про його проблеми зі здоров'ям, у нього пересохло в роті і він не міг далі говорити. Треба бути просто людьми і вміти вчасно подати навіть ковток води", - сказала Тимошенко.

Також вона порадила Петру Олексійовичу "тримати президентську планку і не стати частиною чужого шоу".

Тимошенко обратилсь до Порошенка і Зеленського (відео: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Користувачі мережі не змогли обійти увагою таку несподівану, як здалося багатьом, заяву Тимошенко.

В більшості своїй українці у коментарях до відео "респектуют" їй за те, що "повела себе, як справжній політик".

Перший раз ставлю лайк під дописом Юлі!

Пані Юлія тут права. Завжди потрібно залишатися людиною. Ти говориш, дай і іншому сказати, не перебивай.

Невже! Дуже гарне враження від поведінки Юлії Тимошенко після виборів. Не бігає, не кричить, вгамовна. Таким і має бути президент. А не хамлом.

Крім усього іншого Президент - це головнокомандувач. Тому ЮВТ все правильно сказала. Хочу бачити, як ви в бій підете за призовом новообраного.

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Напевно, це один з тих небагатьох випадків, коли з Юлею не можна не погодитися.

Спасибі вам за цей вислів. Чекала чогось подібного ще з часів "У вас є 24 години, вирішуй... те". Президент не повинен бути хамлом.

Все таки Юлія - політик, і має поняття про гідність, повагу до держави і її символів. Знімаю капелюха

Кинувши трубку, Зеленський принизив не президента, а всіх телеглядачів шоу - його потенційних виборців і потенційних роботодавців. Так він буде в разі перемоги на виборах (не дай Бог) буде спілкуватися з народом.

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Але деякі не вірять політику і накинулися на неї за те, що вона нібито "покриває систему".

Ця заява говорить тільки про одне: вона вважає, що дно пробито і підтримує, в даному випадку, не Порошенка, а інститут призиденства в країні в цілому, тобто розцінює Зеленського як загрозу, зі зрозумілих причин.

Що за стереотипи? Чому ви вирішили, що Вова повинен мовчати, спілкуючись з Порохом, і йому подібними? Г*вно повинно знати, що воно г*вно! І нашим, і вашим, Юлія Володимирівна, не вийде!

Ви, Юлiя Володимирiвна, зробили дуже велику помилку цим висловлюванням. Треба було всiх пiднiмати на ноги та бiгти до суду пiсля оголошення результатiв першого туру. Нiхто не дозволяв вам давали оцiнку Зеленському. Зараз дайте раду хоч собi. Як полiтик для виборцiв ви закiнчились.

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Нагадаємо, що 11 квітня з'явилося нове відео з Володимиром Зеленським, яке збурило українців у соціальних мережах. У цьому ролику кандидата у президенти України не збиває вантажівка, зате на нього висипається багато наркотичної речовини.

Новий ролик з Володимиром Зеленським (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)

Тим часом Володимира Зеленського вирішили перевірити на ухилення від служби в армії.