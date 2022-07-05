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Тимбаль из кабачков: этот рецепт приготовления овощей станет любимым

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 09:39
Тимбаль из кабачков: этот рецепт приготовления овощей станет любимым Фото: Рецепт тимбаля из кабачков (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тимбаль - это блюдо французской кухни. Главная отличительная черта блюда - круглая форма. В основу тимбаля можно использовать спагетти, овощи и даже фрукты. Внутри должна быть начинка из грибов, фарша, зелени или помидоров. Сверху тимбаль закрывается слоем основного ингредиента.

Как приготовить тимбаль из кабачков - читайте в нашем рецепте ниже.

Тимбаль из кабачков - это нежная запеканка, которая может быть основным блюдом или же гарниром.

Ингредиенты:

  • Кабачки - 450 г
  • Лук - 1 шт.
  • Сливочное масло - 1 ст. ложка
  • Оливковое масло - 1 ст. ложка
  • Тертый сыр - 60 г
  • Сливки - 120 мл
  • Яйца - 4 шт.
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Кабачок натираем на крупной терке, выкладываем в сито, солим и даем стечь лишней влаге.

Нарезаем одну луковицу и слегка обжариваем ее на смеси сливочного и оливкового масла.

Потом к луку добавляем кабачки и поджариваем еще 5 минут. Даем остыть.

Натираем сыр, добавляем к нему сливки, яйца, специи. Взбиваем до однородной массы и добавляем овощи.

Форму смазываем маслом. Можно использовать любую форму - как круглую, так и квадратную.

В форму выкладываем смесь. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим запекаться на 40 минут. Последние 10 минут температуру убавляем до 150 градусов.

Готовый пирог посыпаем зеленью и подаем к столу.

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