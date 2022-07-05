Тімбаль з кабачків: цей рецепт приготування овочів стане улюбленим

Тімбаль - це блюдо французької кухні. Головна відмінна риса страви - кругла форма. В основу тімбаля можна використовувати спагетті, овочі та навіть фрукти. Усередині повинна бути начинка з грибів, фаршу, зелені або помідорів. Зверху тімбаль закривається шаром основного інгредієнта.

Як приготувати тімбаль з кабачків - читайте в нашому рецепті нижче.

Тімбаль з кабачків - це ніжна запіканка, яка може бути основною стравою або ж гарніром.

Інгредієнти:

Кабачки - 450 г

Цибуля - 1 шт.

Вершкове масло - 1 ст. ложка

Оливкова олія - 1 ст. ложка

Тертий сир - 60 г

Вершки - 120 мл

Яйця - 4 шт.

Сіль і перець на смак

Спосіб приготування:

Кабачок натираємо на крупній тертці, викладаємо в сито, солимо і даємо стекти зайвій волозі.

Нарізаємо одну цибулину і злегка обсмажуємо її на суміші вершкового масла та оливкової олії.

Потім до цибулі додаємо кабачки та підсмажуємо ще 5 хвилин. Даємо охолонути.

Натираємо сир, додаємо до нього вершки, яйця, спеції. Збиваємо до однорідної маси та додаємо овочі.

Форму змащуємо маслом. Можна використовувати будь-яку форму - як круглу, так і квадратну.

У форму викладаємо суміш. Розігріваємо духовку до 180 градусів і ставимо запікатися на 40 хвилин. Останні 10 хвилин температуру зменшуємо до 150 градусів.

Готовий пиріг посипаємо зеленню і подаємо до столу.