Жир и картошка созданы друг для друга! Клопотенко дал краткий курс кулинарии для мужчин

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал мужчинам, как справиться с готовкой на кухне. Он рассекретил некоторые нюансы кулинарии и дал сразу 6 самых простых рецептов.

"Если на данном этапе своей жизни у вас нет рядом любимого человека, это не повод не готовить себе еду. Даже если у вас нет навыков. Именно для таких случаев я собрал для вас лайфхаки. Я расскажу о легких блюдах и дам советы: как варить яйцо, чтобы был жидкий желток, как сделать скрамбл, как готовить спагетти, как варить рис, сколько жарить картофель", - пишет кулинар.

Лайфхак №1. Как правильно сделать яичницу

Чтобы яйца не пригорели, используйте для жарки сковороду с тефлоновым или антипригарным покрытием. Для лучшего вкуса смешайте на сковороде сливочное масло с растительным. Когда масло растает - можете вбивать яйца.

Далее можно импровизировать - можно вбить яйца и не трогать, можно взбить для омлета, можно двигать лопаткой и получить скрамбл. В конце добавьте соль и перец.

Лайфхак №2. Как правильно сварить яйца

Все зависит от того, какой плотности желток вам нравится. Если хотите жидкий - опустите яйцо в кипящую воду на 3 минуты. Если мягкий - на 6 минут. Если крутой - на 9 минут.

Когда достанете яйцо из кастрюли, то сразу важно поместить его под холодную воду - тогда почистить его будет намного легче.

Если вы хотите жидкий желток, не разрезайте яйцо, а ешьте его ложкой. Или положите его на тост или кусок хлеба. А еще можно в салат и желток сыграет роль соуса.

Лайфхак №3. Как правильно сварить рис, чтобы он не слипался

Помните, что круглый рис имеет больше шансов слипнуться. Если хотите рассыпчатый - выбирайте длиннозернистый. Варить нужно из пропорции 1:2 - на стакан риса 2 стакана воды. Всыпать рис можно в кипящую воду и сразу подсолить.

Когда вода с рисом снова закипит, выключайте огонь. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте на 20 минут - вся вода впитается.

Лайфхак №4. Что делать со вчерашним рисом?

Если у вас остался рис и вы не знаете, что с ним делать, чтобы не есть просто так. Нарежьте немного лука и моркови. Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом, вбейте яйцо.

Перемешайте лопаткой и добавьте овощи. Еще раз перемешайте и через несколько минут высыпьте рис, влейте соевый соус. Снова перемешайте и дайте прогреться.

Лайфхак №5. Как зажарить картофель

Чистить картошку совсем необязательно, главное - хорошо ее помыть. Нарежьте ломтиками и как вам хочется. Секрет - в большом количестве растительного масла. Можно жарить на нем, или на смальце, или на сливочном масле - главное, не жалеть.

Выкладывайте ломтики картофеля на разогретую сковороду с маслом. Посолите и жарьте на среднем огне 15 минут. Затем накройте крышкой, чтобы клубень размягчился. Жарьте на небольшом огне, проверяйте готовность вилкой или ножом.

Лайфхак №6. Как варить пасту

Существует главное правило: на 1 л воды нужно прибавлять 100 г пасты и 10 г соли, тогда все получится идеально. Когда вода с солью закипит, всыпьте пасту и варите 7 минут. После этого она готова. Сразу сливайте воду и солите, если нужно. Можно добавить кетчуп, если вы любите.