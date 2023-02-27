Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

На модних показах дизайнери вже використовують ті відтінки, яким пророкують популярність у 2023 році. Наприклад, матиме успіх синій колір.

У весняній колекції Armani помітили кілька речей у цьому кольорі. Також кобальтовий синій використали для нової колекції Gucci, Loewe, Tom Ford.

Колекція Gucci 2023 (фото: vogue.com)

Якщо ви любите яскраві відтінки, то дизайнери пропонують у 2023 році червоний шафрановий. Дизайнери цього року пропонують одягатись у цей відтінок з ніг до голови. Цей колір у своїй колекції використали Blumarine, Gabriela Hearst, Valentino.

Колекція Loewe 2023 (фото: vogue.com)

На зміну торішньому соковитому зеленому відтінку цього року прийде спокійніший відтінок - лаймовий. Цьому кольору пророкують велику популярність. Одяг у лаймових тонах можна побачити у колекціях Blumarine, Jil Sander, Paco Rabanne, Stella McCartney.

Колекція Chloe 2023 (фото: vogue.com)

Ще один відтінок, який буде у трендах у 2023 році – це лавандовий. Його називають кольором позитиву та надії, спокою та рівноваги. Пастельний лавандовий справляє заспокійливе враження. І він може стати компромісним рішенням для тих мінімалістів, котрі хочуть спробувати в одязі щось нове. Свої варіанти показали у колекціях Loewe та Stella McCartney.

Колекція Stella McCartney 2023 (фото: vogue.com)

Крім того, дизайнери приділили особливу увагу у своїх колекціях білого кольору. Його представили у колекціях Acne Studios, Chloe, Chanel.