Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

2023 року головним відтінком в Інституті Pantone назвали Viva Magenta. Однак дизайнери вирішили не обмежуватися одним кольором та запропонували ще п'ять відтінків, які будуть популярні цього року.
Деталі повідомили у виданні Glavcom.
На модних показах дизайнери вже використовують ті відтінки, яким пророкують популярність у 2023 році. Наприклад, матиме успіх синій колір.
У весняній колекції Armani помітили кілька речей у цьому кольорі. Також кобальтовий синій використали для нової колекції Gucci, Loewe, Tom Ford.
Колекція Gucci 2023 (фото: vogue.com)
Якщо ви любите яскраві відтінки, то дизайнери пропонують у 2023 році червоний шафрановий. Дизайнери цього року пропонують одягатись у цей відтінок з ніг до голови. Цей колір у своїй колекції використали Blumarine, Gabriela Hearst, Valentino.
Колекція Loewe 2023 (фото: vogue.com)
На зміну торішньому соковитому зеленому відтінку цього року прийде спокійніший відтінок - лаймовий. Цьому кольору пророкують велику популярність. Одяг у лаймових тонах можна побачити у колекціях Blumarine, Jil Sander, Paco Rabanne, Stella McCartney.
Колекція Chloe 2023 (фото: vogue.com)
Ще один відтінок, який буде у трендах у 2023 році – це лавандовий. Його називають кольором позитиву та надії, спокою та рівноваги. Пастельний лавандовий справляє заспокійливе враження. І він може стати компромісним рішенням для тих мінімалістів, котрі хочуть спробувати в одязі щось нове. Свої варіанти показали у колекціях Loewe та Stella McCartney.
Колекція Stella McCartney 2023 (фото: vogue.com)
Крім того, дизайнери приділили особливу увагу у своїх колекціях білого кольору. Його представили у колекціях Acne Studios, Chloe, Chanel.
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