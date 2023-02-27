Не только Viva Magenta: дизайнеры назвали еще пять оттенков, которые будут в тренде в 2023 году

На модных показах дизайнеры уже используют те оттенки, которым пророчат популярность в 2023 году. Например, пользоваться успехом будет синий цвет.

В весенней коллекции Armani заметили несколько вещей в этом цвете. Также кобальтовый синий использовали для новой коллекции Gucci, Loewe, Tom Ford.

Коллекция Gucci 2023 (фото: vogue.com)

Если вы любите яркие оттенки, то дизайнеры предлагают в 2023 году красный шафрановый. Дизайнеры в этом году предлагают одеваться в этот оттенок с ног до головы. Этот цвет в своей коллекции использовали Blumarine, Gabriela Hearst, Valentino.

Коллекция Loewe 2023 (фото: vogue.com)

На смену прошлогоднему сочному зеленому оттенку в этом году придет более спокойный оттенок - лаймовый. Этому цвету пророчат большую популярность. Одежду в лаймовых тонах можно увидеть в коллекциях Blumarine, Jil Sander, Paco Rabanne, Stella McCartney.

Коллекция Chloe 2023 (фото: vogue.com)

Еще один оттенок, который будет в трендах в 2023 году - это лавандовый. Его называют цветом позитива и надежды, покоя и равновесия. Пастельный лавандовый производит успокаивающее впечатление. И он может стать компромиссным решением для тех минималистов, которые хотят попробовать в одежде что-то новое. Свои варианты показали в коллекциях Loewe и Stella McCartney.

Коллекция Stella McCartney 2023 (фото: vogue.com)

Кроме того, дизайнеры уделили особое внимание в своих коллекциях белому цвету. Его представили в коллекциях Acne Studios, Chloe, Chanel.