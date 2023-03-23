Тільки не викидайте: що можна приготувати з черствого хліба
Якщо ваш хліб зачерствів і на ньому немає плісняви, то з нього можна приготувати смачну страву. Однак, якщо ви бачите, що на випічці з'явилися спори грибів або дивна біла плівка, такий продукт краще не їсти.
Про це пише Sante Plus.
Що робити із залишками черствого хліба
З черствого хліба можна приготувати просту та смачну страву без використання духовки.
Для приготування знадобиться:
- 120 г черствого хліба;
- 2 яйця;
- 300 мл молока;
- 5 столових ложок олії;
- чайна ложка перцю чилі;
- чайна ложка паприки;
- чорний перець;
- сіль;
- петрушка
- 45 г фети.
Спочатку потрібно нарізати хліб на маленькі шматочки. Далі в миску налити олію та додати 2 яйця.Все потрібно ретельно змішати та додати молоко.
Після цього всипте перець чилі, паприку, перець і сіль. Все перемішайте і додайте пучок дрібно нарізаної петрушки.
Потім додайте в миску фету, перемішайте і з'єднайте все з черствим хлібом. Сковороду потрібно змастити маслом та вилити в неї страву.
Накрийте сковороду кришкою і готуйте 10 хвилин на повільному вогні;
Також можна додати моцарелу зверху для додаткового аромату.
Як зробити черствий хліб свіжим
Необхідно нарізати батон або хліб шматочками по 2 см і злегка збризнути водою. Потім покладіть в мікрохвильовку максимум на 1 хвилину.
Другий варіант - налити в неглибоку місткість води, покласти в неї хліб і гріти в мікрохвильовці 1 хвилину. Головне - не перетримати випічку, інакше замість м'якої булочки отримаєте сухарик.
Раніше ми повідомляли, чому не варто купувати нарізаний хліб.
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