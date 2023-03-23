Только не выбрасывайте: что можно приготовить из черствого хлеба

Если ваш хлеб очерствел и на нем нет плесени, то из него можно приготовить вкусное блюдо. Однако, если вы видите, что на выпечке появились споры грибов или удивительная белая пленка, такой продукт лучше не есть.

Об этом пишет Sante Plus .

Что делать с остатками черствого хлеба

Из черствого хлеба можно приготовить простое и вкусное блюдо без духовки.

Для приготовления понадобится:

120 г черствого хлеба;

2 яйца;

300 мл молока;

5 столовых ложек растительного масла;

чайная ложка перца чили;

чайная ложка паприки;

черный перец;

соль;

петрушка

45 г феты.

Сначала нужно нарезать хлеб на маленькие кусочки. Далее в миску налить масло и добавить 2 яйца. Все нужно тщательно смешать и добавить молоко.

После этого всыпьте перец чили, паприку, перец и соль. Все перемешайте и добавьте пучок мелко нарезанной петрушки.

Затем добавьте в миску фету, перемешайте и соедините все с черствым хлебом. Сковороду нужно смазать маслом и вылить в нее блюдо.

Накройте сковороду крышкой и готовьте 10 минут на медленном огне;

Также можно добавить моцареллу сверху для дополнительного аромата.

Как сделать черствый хлеб свежим

Необходимо нарезать батон или хлеб кусочками по 2 см и слегка сбрызнуть водой. Затем положите в микроволновку максимум на 1 минуту.

Второй вариант - налить в неглубокую емкость воды, положить в нее хлеб и греть в микроволновке 1 минуту. Главное - не передержать выпечку, иначе вместо мягкой булочки получите сухарик.