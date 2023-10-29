Тільки ці знаки Зодіаку закрутить ураган кохання

Астролог Міранда Рубі розповіла, що гороскоп на листопад обіцяє неймовірні любовні пригоди представникам трьох знаків Зодіаку. Вони зможуть знайти свою другу половинку або зміцнити відносини з тим, хто їм дорогий.

Кого закрутить ураган кохання і хто насолодиться ідилією у стосунках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Your Tango .

Телець

Ваші стосунки з коханою людиною перейдуть на дуже серйозний рівень. Ймовірно, ви можете почути пропозицію руки та серця. Якщо ж ви вже одружені, ваша друга половинка піднесе вам неймовірний сюрприз.

Ну а якщо ви ще не зустріли свого обранця, то готуйтеся до доленосного знайомства. Стріла Амура пронизує ваше серце, не бійтеся довіритися долі. Любовні пригоди накриють вас із головою.

Лев

Вам не варто пригнічувати свої емоції, віддайтеся пристрасті. Дозвольте говорити усе, що ви думайте. Вирішуйте на авантюри і не стримуйте бажання стати щасливими.

Якщо ви знаєте, що вас не влаштовують стосунки, починайте діяти. Поговоріть зі своєю другою половинкою, проявіть ініціативу. У вас є усі шанси на щастя, не бійтеся щось міняти.

Діва

Ви зрозумієте, що поряд з вами людина, яка призначена вам долею. Відбудеться якась подія, яка розплющить вам очі. Ймовірно, спочатку ви розчаруєтеся в оточуючих, проте ваша друга половинка розкриється з нового боку.

Крім того, ви отримаєте шанс розібратися у своїх почуттях. Все йде до того, що гармонія нарешті запанує у вашому житті. Однак постарайтеся все не зіпсувати своєю недовірою. Часом ви можете розлютитися, це призведе до сварки.