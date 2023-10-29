Только эти знаки Зодиака закружит ураган любви
Астролог Миранда Руби рассказала, что гороскоп на ноябрь сулит невероятные любовные приключения представителям трех знаков Зодиака. Они смогут найти свою вторую половинку или же укрепить отношения с тем, кто им дорог.
Кого закружит ураган любви и кто насладится идиллией в отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Телец
Ваши отношения с любимым человеком перейдут на более серьезный уровень. Вероятно, вы можете услышать предложение руки и сердца. Если же вы уже в браке, ваша вторая половинка преподнесетвам невероятный сюрприз.
Ну а если вы еще не встретили своего избранника, то готовьтесь к судьбоносному знакомству. Стрела Амура пронзит ваше сердце, не бойтесь довериться судьбе. Любовные приключения накроются вас с головой.
Лев
Вам не стоит подавлять свои эмоции, отдайтесь страсти. Позвольте себе говорить все, что вы думайте. Решайтесь на авантюры и не сдерживайте желание стать счастливее.
Если вы понимаете, что вас не устраивают отношения, начинайте действовать. Поговорите со своей второй половинкой, проявите инициативу. У вас есть все шансы на счастье, не бойтесь что-то менять.
Дева
Вы поймете, что рядом с вами человек, который предначертан вам судьбой. Случится какое-то событие, которое откроет вам глаза. Вероятно, сначала вы разочаруетесь в окружающих, однако ваша вторая половинка раскроется с новой стороны.
Помимо этого, вы получите шанс разобраться в своих чувствах. Все идет к тому, что гармония наконец-то воцарит в вашей жизни. Однако постарайтесь все не испортить своим недоверием. Порой вы можете вспылить, это приведет к ссоре.
Напомним, ранее стало известно, что кровавое полнолуние сильно огорчит эти знаки Зодиака.
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