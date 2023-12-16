Ці продукти можуть показати проміле під час перевірки на алкоголь, навіть якщо водій не пив

Іноді при перевірці водіїв на рівень сп'яніння алкотестер показує проміле, навіть якщо людина взагалі не вживала спиртне. Більшість людей у цьому випадку думає, що це якісь хитрі маніпуляції зі сторони поліцейських, які начебто хочуть незаслужено вліпити штраф.

Але насправді деякі неалкогольні продукти можуть показувати проміле. Це варто враховувати водіям, особливо на свята, коли перевірки на дорогах частішають, а під час застілля вони можуть поласувати цими продуктами.