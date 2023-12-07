Адвокат розказав, чому водіям не треба віддавати документи поліції та виходити з авто

Адвокат розповів, чому вимога поліцейських до водія віддати документи та вийти з машини - є незаконною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нове відео адвоката Романа Сімутіна.

Що треба знати водію

Відповідно до закону "Про Дорожній рух" поліцейський має право вимагати пред’явити документи на керування автомобілем, щоб мати можливість прочитати та зафіксувати інформацію.

Це однозначна норма, яка є вичерпною та розширеному тлумаченню не підлягає.

"Всі оці поліційні штучки-дрючки, що ви зобов’язані надати водійське для ознайомлення, мовляв, можливо воно підроблене - це все туфта. Все, що потрібно зробити патрульному – напружити мозок, а тоді взяти руками планшет і відкрити базу "Армор", набрати одним пальцем прізвище водія і вся інформація про документи та особу буде на екрані", - розповів правозахисник.

Що може бути на прикладі

Сімутін навів приклад, як водій, не виходячи з авто, через вікно передав документи та майже за 30 секунд отримав вимогу вийти з авто.

Після цього водій вийшов, адже документи вже віддав поліціанта. Далі він отримав вимогу на поверхневий огляд рюкзака, бардачка, салону та багажника.

"І скажіть, вам це схоже на огляд чи, може, на шмон? А що було далі? Водій дійшов до критичної межі, проте через 19 хвилин поліцейський вимагає, щоб він пройшов освідування на стан сп’яніння, бо у нього помічено занадто жваві рухи", - розказав експерт.

За словами адвоката, водій не зміг "холодною головою" оцінити наслідки та відмовився. У результаті він втратив право керування на 1 рік та оштрафований на 17 000 грн.

Які висновки

Правозахисник повідомив, що в українському адміністративному процесі не працює презумпція невинуватості та принцип недопустимості доказів, отриманих внаслідок незаконної зупинки транспортного засобу.

"Тому краще виконуйте незаконну вимогу поліції, фіксуйте, а потім оскаржуйте їхні дії та доводьте незаконність у судах", - резюмував він.