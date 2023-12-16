Эти продукты могут показать промилле при проверке на алкоголь, даже если водитель не пил

Иногда при проверке водителей на уровень опьянения алкотестер показывает промилле, даже если человек вообще не употреблял спиртное. Большинство людей в этом случае думают, что это какие-то хитрые манипуляции со стороны полицейских, которые хотят незаслуженно влепить штраф.
Но на самом деле некоторые неалкогольные продукты могут показывать промилле. Это следует учитывать водителям, особенно по праздникам, когда проверки на дорогах учащаются, а во время застолья они могут полакомиться этими продуктами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке публикации использовали материал: публикацию группы "Ти ж юрист" в Telegram и данные из Правительственного портала.
"Иногда случаются ситуации, когда водитель может получить протокол по ст. 130 КУоАП даже тогда, когда он совсем не употреблял алкоголь. А дело в том, что промилле на алкотестере показывают некоторые продукты, на первый взгляд, абсолютно невиновные", - объясняют юристы.
Они добавляют, что важно запомнить одно правило: промилле на алкотестере стабильно показывают любые продукты, при производстве которых используются процессы брожения, а также наполняемые алкоголем при приготовлении.
К таким продуктам относятся:
Напомним, что доза алкоголя, допустимая в крови водителя - 0,20 промилле. Если водитель задержан в состоянии алкогольного опьянения, то это наказывается штрафом в размере 17 000 грн с лишением удостоверения на 1 год.
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