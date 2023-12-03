4 підступних питання від поліції, на які краще не відповідати водіям: поради адвоката

Іноді поліції може вдаватись до певних хитрощів чи маніпулятивних питань при спілкуванні із водіями, щоб спробувати підловити їх на якомусь порушенні. Дуже важливо знати, як правильно діяти у таких ситуаціях, аби не нажити собі проблем.

На які підступні питання поліції краще не відповідати, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Романа Сімутіна в YouTube .

Яких підступних питань поліції варто остерігатись

"Часом може трапитися, що вас зупиняють поліціянти, ввічливо спілкуються та цікавляться як справи. А потім така розмова завершується мінімальним штрафом або ж вас штрафують на 17 тис. грн і позбавляють водійського посвідчення", - каже юрист.

Сімутін пояснює, яких питань від поліції варто остерігатись та як правильно на них відповідати.

Питання про здоров'я та самопочуття

"Якщо поліціянт цікавиться як ваше самопочуття, то у більшості випадків - це не прояв турботи, а привід зачепитися. Якщо ви скажете, що у вас застуда чи якась інша хвороба, або що ви втомлені й невиспані, мовляв, повертаєтеся з робочої нічної зміни, то є два сценарії. Вам можуть і просто побажати щасливої дороги, а можуть і вліпити штраф або протокол за п’янку чи наркотики - все залежить від доброчесності офіцера", - пояснює адвокат.

Він додає, що штраф можуть виписати, бо згідно з ПДР, а саме п. 2.9, "б", водієві забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та увагу.

"А раз ви зізналися, що є фактори, які утруднюють вашу концентрацію на дорозі, то це можуть і використають проти вас, зокрема, зазначать, що у вас бліде обличчя, зіниці не реагують на світло та запропонують проїхати до лікарні для освідування на предмет наркотичного сп’яніння. І, на жаль, деякі водії, не усвідомлюючи підступності поліціянтів, відмовляються від процедури", - говорить Сімутін.

Вчора випив - значить п'яний

Поліціянти рідко запитують чи вживали ви спиртне сьогодні. Переважно вони цікавляться чи вживали ви спиртне вчора.

"І чомусь більшість водіїв відповідають "так". А після такого зізнання в патрульного одразу з’являється законна підстава для вашого освідування. І хоч потім буде маса порушень при складанні матеріалів, проте, як сказав суддя апеляційного суду: "Процедура порушена, але ж він сказав, що пив", - каже адвокат.

З автомобіля вийдете?

Для перевірки документів водій не зобов’язаний виходити з авто. Але не кожен водій це знає, тому може розгубитися з відповіддю.

"Рекомендую не виходити та уточнити в офіцера: це пропозиція чи вимога? Адже дійсно є ряд випадків, коли інспектор може вимагати вийти з авто, наприклад, для усунення технічної несправності або є підозра, що водій у стані сп’яніння. Тому окремі кадри за бажання можуть навіть впаяти вам невиконання законного розпорядження поліції, типу злісна непокора", - застерігає юрист.

Куди поспішаєте?

Часто розмова з поліціянтом розпочинається саме з цього запитання. І чимало водіїв починають виправдовуватися, мовляв, втомився, їду додому чи до лікарні, аби навідати родича тощо.

"Власне, такою тактикою хитрі інспектори натякають на порушення вами швидкості руху. І як тільки ви самі зізнаєтеся, що справді трохи поспішили, бо ваш дім он уже видніється в кінці вулиці - то надасте їм факт свого порушення. А отже - штрафу не уникнути", - говорить Сімутін.

Він радить водіям одразу запевняти поліціянта, що вони нікуди не поспішали та їхали в межах дозволеного ПДР. Хай самі надають докази порушення.

"Тож не кермуйте, коли ви серйозно нездужаєте чи надто втомлені, а тим більше не сідайте до авто, якщо вживали алкоголь. Також не перевищуйте швидкість і залишайтеся в авто, доки поліціянт не вимагатиме від вас вийти, аргументуючи це законними підставами, а не просто його бажанням", - радить адвокат.