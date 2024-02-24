"Тільки не сьогодні": Юркеш, який служить у ЗСУ, довів до мурашок та сліз новою піснею

Що відомо про пісню "Тільки не сьогодні"

За останні два роки Yurcash випустив декілька пісень, присвячених подіям, які відбуваються нині на українській землі.

Свіжа композиція, яку без перебільшення можна назвати "молитвою", стала черговою рефлексією на те, що відбувається навколо.

"Це переповнена чаша моїх внутрішніх емоцій і переживань, які накопичувались упродовж цієї повномасштабної війни. Ти - "мущина", батько, воїн і наче маєш бути сильним, але втрачати своїх побратимів, що для тебе стали рідніші за рідних - непомірний тягар. А ти не можеш нічого вдіяти… Бо це - війна і ти мусиш робити свою справу. Тоді ти благаєш Бога: спаси і збережи їх…", - коментує Юрченко.

Юрій Юрченко на концерті (фото: прес-служба артиста)

Варто зазначити, що після багатьох перебувань на фронті та вже звичних "прильотів" і супутніх мініконтузій, співак втратив повноцінний слух в одному з вух.

Медики, на жаль, так і не впоралися до кінця з проблемою... Тож Юрій мусив задля продовження професійної діяльності замовити спеціальні навушники, які дають можливість адекватно працювати на сцені.

Юрій Юрченко у лавах ЗСУ (фото: прес-служба артиста)

Ця халепа стала однією з причин, чому Юрченко, який зазвичай сам продюсує свої пісні, вирішив віддати продюсінг треку в руки та у вуха продюсеру Віталію Климову, знаному завдяки роботам з такими гуртами, як Табула Раса, Океан Ельзи, LETAY і Альоною Вінницькою.

У роботі над записом взяли участь також відомі українські музиканти, серед яких Мілош Єліч, а також дитячий хор "Дзвіночок".

Юрій Юрченко знаходить час на творчість під час служби (фото: прес-служба артиста)

Де зараз Юрій Юрченко

Фронтмен Yurcash від самого початку повномасштабного вторгнення став добровольцем 49 окремого стрілецького батальйону "Карпатська січ" імені Олега Куцина, який функціонує у складі ЗСУ з 2014 року.

Не відмовившись зовсім від своєї артистичної діяльності, він навпаки спрямував її на досягнення загальної мети: Юра і часто на "передку" підносить дух побратимів своєю музикою, і волонтерить, збираючи донати, і доставляє потрібні вантажі своєму підрозділу.

Юрій Юрченко у лавах ЗСУ (фото: прес-служба артиста)

Втім ще від 2014 року співак припинив будь-яку діяльність на території Росії та співпрацю з їхніми зірками, хоча й отримував пропозиції.

"Зізнаюся, у мене було багато запрошень також і з Росії. Я не погодився на жодне з них. І не тому, що крутий пацан, а тому, що просто не зміг би співати під час війни", - сказав Юрій в одному з інтерв'ю.

При цьому з 14-го року артист регулярно їздив на Донбас, де підтримував бойовий дух українських захисників.

У тому, що Україна переможе у війні з Росією, Юркеш не сумнівається ні на мить.

"Єдиний результат - тільки перемога. Остаточна, безкомпромісна капітуляція Москви. Іншого не сприймуть ні суспільство, ні військові", - впевнений артист.

Юрій Юрченко у лавах ЗСУ (фото: прес-служба артиста)