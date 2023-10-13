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Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе

П'ятниця 13 жовтня 2023 14:54
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Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе Саша Таб (фото: прес-служба Kalush Orchestra)
Автор: Styler

Найхаризматичніший учасник гурту Kalush Orchestra Саша Таб (TAB) випустив свою другу сольну пісню та кліп на неї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз, розповсюджений командою артиста.

Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

Нова робота співака глибоко розкриває артиста та знайомить з внутрішнім світом та переживаннями, які відбуваються в особистому житті співака.

Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

Пошук сенсів та подальшого шляху, бажання знайти себе попри все - основний лейтмотив треку.

Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

"Моя друга пісня про відчуття втрати себе та пошуку власного шляху в житті, а також бажання бути для когось опорою та залишатися поруч, незважаючи на труднощі. Крім того, ця пісня розповідає про внутрішню боротьбу між бажанням бути самотнім і бажанням бути присутнім у житті коханої людини", - коментує TAB.

Нагадуємо, що першою сольною роботою артиста була пісня та кліп на неї - "Злива".

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова розповіла про роман з Дантесом і як він їй зраджував.

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