Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе
Найхаризматичніший учасник гурту Kalush Orchestra Саша Таб (TAB) випустив свою другу сольну пісню та кліп на неї.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз, розповсюджений командою артиста.
Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)
Нова робота співака глибоко розкриває артиста та знайомить з внутрішнім світом та переживаннями, які відбуваються в особистому житті співака.
Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)
Пошук сенсів та подальшого шляху, бажання знайти себе попри все - основний лейтмотив треку.
Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)
"Моя друга пісня про відчуття втрати себе та пошуку власного шляху в житті, а також бажання бути для когось опорою та залишатися поруч, незважаючи на труднощі. Крім того, ця пісня розповідає про внутрішню боротьбу між бажанням бути самотнім і бажанням бути присутнім у житті коханої людини", - коментує TAB.
Нагадуємо, що першою сольною роботою артиста була пісня та кліп на неї - "Злива".
Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова розповіла про роман з Дантесом і як він їй зраджував.