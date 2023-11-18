DZIDZIO заспівав із незрячою дівчинкою-волонтеркою і розчулив до сліз (відео)

Михайло Хома, якого ми всі знаємо як DZIDZIO, зробив особливий подарунок на день народження 10-річній незрячій волонтерці Анні-Марії, заспівавши разом з нею особливу пісню "Ліхтарики".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал популярного співака розповідає більше про цю дуетну роботу, яка розчулює до сліз.

Що відомо про дует DZIDZIO з Анною-Марією

Анна-Марія надзвичайно обдарована дівчинка, яка, співаючи в храмах і на вулицях, зібрала понад два мільйони гривень на потреби ЗСУ за час повномасштабного вторгнення.

Про потреби армії вона знає чимало, адже серед захисників її рідний брат.

Хома каже, що військові з передової надіслали йому посилання на новинний сюжет, де Анна-Марія розповідала про свою мрію - зустрітися з ним.

DZIDZIO з Анною-Марією (фото: YULA)

Саме в день народження дівчинки зірковий артист вирішив зробити для неї особливий сюрприз: не лише познайомитись, а ще більше - подарувати пісню.

Коли вони зустрілися на студії звукозапису, Анна-Марія попросила Михайла заспівати разом із нею, і той, звісно, не зміг відмовити.



Цей дует розчулив українців до сліз, про що вони пишуть у коментарях до відео:

"Неймовірне виконання! Браво! Господи, збережи нашу Україну! "

"Гарний тандем вийшов і пісня гарна! Дякую! Благослови, Бог, дівчинку та її родину"

"Респект вам, Михайле, за чудовий тандем пісні з Анною-Марією. Дай Боже здоров'я дівчинці, щоб в неї склалася доля. Всім діткам України мирного дитинства"

"Дай Боже усім діткам в Україні щасливого дитинства без війни! Дякую, ви запалили моє серце, немов ліхтарик"

"Чудова пісня! Дай Боже самого кращого в житті цій талановитій дівчинці! Нехай її доля складеться чудово, бо вона як ніхто заслуговує на це! Браво, Михайло і Анна-Марія! "

"Це прекрасно! Добра і мирного дитинства цій маленькій зірочці, а Михайлові - благословення на такі ж чудові роботи"

"Ангельські голоси! Чудова пісня і неймовірно душевне виконання! Так звучить Україна! Талановитій дівчинці бажаємо щастя і доброї долі! Дякуємо за ваш талант! "

"Яка чудова дитина, дуже смілива, бо попри сліпоту робить гарні справи, а ще й яка талановита! Співає дуже гарно. Дай їй Боже здоров’я та гарну долю"

"Пісня неперевершена. Дівчинка - скарб. Дякую"

Текст пісні "Ліхтарики":

Ліхтарики, запалені серцями,

Найдовше світять і дають тепло.

Ліхтарики, запалені серцями,

Не гаснуть там, де поруч є добро.



Ти простягни мені свою долоню

На відстані півкроку до душі.

Я дам тобі іскриночку любові,

Щоб нею цілий світ світив вночі.



Приспів:

Хай завжди співає вільне серце,

В кожному із нас озветься:

Ми з тобою, Україно, разом до кінця.

Хай завжди співає в серці воля.

Україно ми з тобою,

Ми запалюємо, як ліхтарики, серця.



Ліхтарики, запалені серцями,

І посмішками наших поколінь

Палають до кінця і до нестями,

Кидаючи від себе теплу тінь.



І вогник цей в душі буде горіти,

Давати блиску до твоїх очей.

Ліхтарики запалюють нам світло,

Щоб бачити людей серед людей.



Приспів.