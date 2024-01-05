Де зараз Юрко Юрченко, від якого у 90-х шаленіли всі українки

Юрій Нечистяк, більш відомий як Юрко Юрченко, у 1990-х роках став одним із найпопулярніших співаків. Його пісні неодноразово виконували як українські, так і російські зірки. Попри паузи в кар'єрі Юрій завжди успішно повертався на сцену. Але сьогодні він батько трьох дітей і військовий ЗСУ.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, Facebook-сторінка та інтерв'ю Юрій Нечистяка Яніні Соколовій.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало все, що відомо про Юрка Юрченка на піку популярності та зараз.

Початок кар'єри співака

Спочатку Юрко Юрченко будував музичну кар'єру в гурті "Мріяни" з 1979 року. Він був достатньо популярним, що вимірюється участю у знаній на той час телепрограмі "Сонячні кларнети".

1996 року в Ялті Юрій познайомився із керівником мистецької агенції "Територія А" Олександрем Бригинцем. У той момент зародився проєкт "Юрко Юрченко".

Юрко Юрченко (фото: відкриті джерела)

Складовими успіху Нечистяка стали відеокліпи до кожної пісні, якісна реклама та офіційні визнання в конкурсах. Наприклад, у 1996 він здобув перше місце в "Перлинах сезону» та премію "Відкриття року" на фестивалі "Таврійські Ігри" у 1997 році.

Того ж літа вийшов його перший та єдиний касетний альбом "Я йду".

Пізніше робочі стосунки з "Територією А" не склалися. Тому два роки Юрій співпрацює з продюсерською агенцією Олександра Пономарьова.

Москва та "Юркеш"

Згодом Юрко Юрченко виїхав до Москви, де виступав у міських клубах, працював композитором та аранжувальником. Тут кар'єра також не склалася, тому аж до 2004 року він перебуває у творчій паузі.

На цьому також завершився проєкт "Юрко Юрченко". Це відбулося за власним бажанням самого артиста.

Повернувшись із Москви, він створив та очолив гурт "Юркеш". Перший виступ гурту відбувся не просто на сцені, а в межах Всеукраїнського відбіркового конкурсу для участі в "Євробаченні-2005".

Після нової хвилі популярності пісні Юрія виконують Філіп Кіркоров, гурт "Неангели", Андрій Данилко, Лоліта, Марина Одольська, Марія Яремчук та інші.

У 2017 році гурт "Юркеш" взяв участь в "X-Факторі" та посів друге місце у фіналі.

У 2018 році Юрій почав співпрацювати з гуртом "Скрябін". У планах був тур Україною, проте карантинні обмеження протягом 2020-2021 років внесли свої корективи.

У цей період Юрій Нечистяк працював таксистом.

Юрко Юрченко та війна в Україні

Від 2014 року співак припинив будь-яку діяльність на території Росії та співпрацю з їхніми зірками., хоча й отримував пропозиції.

"Зізнаюся, у мене було багато запрошень також і з Росії. Я не погодився на жодне з них. І не тому, що крутий пацан, а тому, що просто не зміг би співати під час війни", - сказав Юрій в одному з інтерв'ю.

Виконавець неодноразово був у зоні АТО, де підтримував бойовий дух українських захисників.

У 2022 році з початком повномасштабного російського вторгнення Юрко "Юркеш" Юрченко воює в добровольчому батальйоні "ОДЧ Карпатська січ".

Юрко Юрченко на передовій з побратимами (фото: facebook.com/Yurcash)

Він переконаний, що ця війна триватиме довго.

"Єдиний результат - тільки перемога. Остаточна, безкомпромісна капітуляція Москви. Іншого не сприймуть ні суспільство, ні військові. І настрої серед військових абсолютно не такі, як тут. Люди тут втомлені", - сказав військовий.

При собі він завжди носить гітару для підтримки бойового духу.