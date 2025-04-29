Не тільки сіль: вчені виявили, що насправді ключове для нормального кров'яного тиску

Що обмежити, а що треба їсти гіпертонікам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Контроль підвищеного тиску десятиліттями залишається актуальним і до кінця не вирішеним питанням для лікарів різних спеціальностей. Традиційно, одним із головних ворогів нормального тиску вважається надлишок натрію в харчуванні (кухонної солі). Відомо, що він підвищує артеріальний тиск. Водночас, харчування з високим вмістом калію має протилежний, позитивний ефект.

Як харчуватися гіпертонікам?

Але що важливіше? Зменшення натрію чи збільшення калію? Щоб краще зрозуміти ці складні взаємозв’язки, дослідники з Університету Ватерлоо (Канада) провели детальне комп'ютерне моделювання процесів регуляції рідини та електролітів в організмі, а також впливу споживання натрію та калію на артеріальний тиск. Результати їхньої роботи, опубліковані у березні 2025 року в авторитетному журналі American Journal of Physiology-Renal Physiology, виявились доволі неочікуваними.

Згідно з висновками дослідження, хоча порада їсти менше солі при високому тиску є правильною, додавання до свого раціону продуктів, багатих на калій, як-от банани чи броколі, може мати більший позитивний вплив на кров'яний тиск, ніж просто механічне скорочення споживання натрію. Це свідчить про те, що не лише абсолютна кількість натрію чи калію, але й їхнє співвідношення в раціоні відіграє ключову роль.

Вчені пояснюють це з еволюційної точки зору. Харчування первісних людей складалося переважно з фруктів та овочів, які містять багато калію і мало натрію. Регуляторні системи нашого організму, ймовірно, еволюціонували, щоб оптимально функціонувати саме за таких умов. Сучасний раціон, навпаки, часто перенасичений натрієм (оброблені продукти, фаст-фуд) і бідний на калій, що може бути однією з причин поширеності гіпертензії.

Цікаво, що моделювання також виявило певні відмінності залежно від статі. Хоча у чоловіків гіпертензія часто розвивається швидше, ніж у жінок (до менопаузи), саме чоловіки, за даними дослідження, можуть сильніше позитивно реагувати на збільшення співвідношення калію до натрію в харчуванні.

Що це означає на практиці?

Нове дослідження підкреслює, що для ефективного контролю артеріального тиску недостатньо лише обмежувати сіль. Не менш, а можливо й більш важливо, активно додавати до свого раціону продукти, багаті на калій: фрукти, овочі, бобові. Це можуть бути банани, броколі, шпинат, солодка картопля, квасоля, сочевиця та інші. Звісно, будь-які зміни в харчуванні, особливо при наявній гіпертензії, варто обговорити зі своїм лікарем, який зможе надати індивідуальні рекомендації.

Висновок вчених простий, але дуже важливий: звертайте увагу не тільки на те, скільки солі ви споживаєте, але й на те, скільки калію отримує ваш організм. Це може стати ключем до нормалізації кров'яного тиску та значного покращення стану здоров'я.