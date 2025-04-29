Не только соль: ученые обнаружили, что на самом деле ключевое для нормального кровяного давления

Что ограничить, а что надо есть гипертоникам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Контроль повышенного давления десятилетиями остается актуальным и до конца не решенным вопросом для врачей разных специальностей. Традиционно, одним из главных врагов нормального давления считается избыток натрия в питании (поваренной соли). Известно, что он повышает артериальное давление. В то же время, питание с высоким содержанием калия имеет противоположный, положительный эффект.

Как питаться гипертоникам?

Но что важнее? Уменьшение натрия или увеличение калия? Чтобы лучше понять эти сложные взаимосвязи, исследователи из Университета Ватерлоо (Канада) провели детальное компьютерное моделирование процессов регуляции жидкости и электролитов в организме, а также влияния потребления натрия и калия на артериальное давление. Результаты их работы, опубликованные в марте 2025 года в авторитетном журнале American Journal of Physiology-Renal Physiology, оказались довольно неожиданными.

Согласно выводам исследования, хотя совет есть меньше соли при высоком давлении является правильным, добавление в свой рацион продуктов, богатых калием, например бананы или брокколи, может иметь большее положительное влияние на кровяное давление, чем просто механическое сокращение потребления натрия. Это свидетельствует о том, что не только абсолютное количество натрия или калия, но и их соотношение в рационе играет ключевую роль.

Ученые объясняют это с эволюционной точки зрения. Питание первобытных людей состояло преимущественно из фруктов и овощей, которые содержат много калия и мало натрия. Регуляторные системы нашего организма, вероятно, эволюционировали, чтобы оптимально функционировать именно в таких условиях. Современный рацион, напротив, часто перенасыщен натрием (обработанные продукты, фаст-фуд) и беден калием, что может быть одной из причин распространенности гипертензии.

Интересно, что моделирование также выявило определенные различия в зависимости от пола. Хотя у мужчин гипертензия часто развивается быстрее, чем у женщин (до менопаузы), именно мужчины, по данным исследования, могут сильнее положительно реагировать на увеличение соотношения калия к натрию в питании.

Что это означает на практике?

Новое исследование подчеркивает, что для эффективного контроля артериального давления недостаточно только ограничивать соль. Не менее, а возможно и более важно, активно добавлять в свой рацион продукты, богатые калием: фрукты, овощи, бобовые. Это могут быть бананы, брокколи, шпинат, сладкий картофель, фасоль, чечевица и другие. Конечно, любые изменения в питании, особенно при имеющейся гипертензии, стоит обсудить со своим врачом, который сможет предоставить индивидуальные рекомендации.

Вывод ученых прост, но очень важен: обращайте внимание не только на то, сколько соли вы потребляете, но и на то, сколько калия получает ваш организм. Это может стать ключом к нормализации кровяного давления и значительному улучшению состояния здоровья.