Не тільки Потап. 6 наших артистів, які в Європі співають російською чи з росіянами

Днями навколо українського репера Потапа розгорівся черговий скандал. Артист дав перший від початку великої війни концерт - але в Німеччині, з російськомовним репертуаром і в клубі, який дуже полюбляють артисти-путіністи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто ще з наших артистів продовжує толерувати російську культуру і виконує за кордоном пісні мовою окупанта.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Івана Дорна, Луни, Олега Кензова, гурту "Нервы", Русская служба BBC.
Нині Іван Дорн, який до 24 лютого 2022 року активно їздив з концертами до країни-агресорки, а після початку повнмасштабної війни розірвав з нею всі зв'язки, перебуває за кордоном.
Там він готує альбом російськомовних пісень, який, до речі, написав ще до початку великої війни, а потім скасував його реліз, запевнивши, що взагалі не випускатиме його. Однак, здається, час дії його явної підтримки України минув.
У грудні 2023 року артист повідомив, що платівку він не перезаписував, тобто вона, як і планувалося два роки тому, буде російськомовною.
А вже згодом, у новорічну ніч, музикант зі своїми російськомовними хітами виступив на індонезійському курорті Балі перед росіянами.
Пізніше зʼясувалося, що шоу проходило в готелі, власник якого також - громадянин РФ.
Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Продовжує співати мовою агресора і Луна (Крістіна Герасимова). Артистка хоч і перейшла у соцмережах на українську, але заявила, що лірику та пісні продовжуватиме писати російською, бо ще намагається "відчути мову", а тому не заборонить собі творити.
Луна (фото: instagram.com/kri_luna)
Олег Кензов, який отримав визнання після участі в шоу "Х-фактор" і пісні "Обстановка по кайфу", останнім часом перебуває за кордоном, де виступає з концертами. На останньому з них відзначився російськими треками.
Окрім того, артист піарив путіністів. Він додав до репертуару пісню росіянина Олександра Сєрова "Я люблю тебя до слез".
Варто додати, що всі ці пісні Кензов поєднав з відомими українськими піснями - хітом музиканта Володимира Івасюка та гурту "Океану Ельзи". Хоча невідомо, чи мав він право на їх виконання.
Олег Кензов (фото: instagram.com/okenzov_official)
Співачка Світлана Лобода виправдовується, що продовжує співати російськомовні пісні, аби її розуміли прихильники.
Загалом, вважає вона, різниці немає, якою мовою говорити. Артистка впевнена, що "російська мова не належить російській владі" і що "не російська мова вбиває українських дітей і українських людей".
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Віра Брежнєва співала російською та певний час жила в Росії. Однак, з початком повномасштабного вторгнення вона заявила про свою проукраїнську позицію та навіть записала рідною мовою кілька пісень.
Втім, нещодавно артистка дала великий концерт в Астані, Казахстан, де виконувала власні російськомовні пісні, та відомі хіти гурту "Віа Гра".
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Лідер гурту "Нервы" Євген Мільковський, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в його рідну країну, залишив Москву і цілий рік давав концерти в Європі разом з "хорошими росіянами".
Згодом колектив випустив нову пісню, написану українською мовою. Однак багато співвітчизників розкритикували такий крок і оцінили його, як спробу всидіти на двох стільцях.
Зараз "Нервы" активно їздять з гастролями за кордоном, виконуючи на своїх концертах пісні мовою окупанта.
Нерви (фото: instagram.com/nervy_official)
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