Не только Потап. 6 наших артистов, которые в Европе поют на русском или с россиянами

На днях вокруг украинского рэпера Потапа разгорелся очередной скандал . Артист дал первый с начала большой войны концерт - но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который очень любят артисты-путинисты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто еще из наших артистов продолжает толерировать российскую культуру и исполняет за границей песни на языке оккупанта.

Иван Дорн

Сейчас Иван Дорн, который до 24 февраля 2022 года активно ездил с концертами в страну-агрессора, а после начала полномасштабной войны разорвал с ней все связи, находится за границей.

Там он готовит альбом русскоязычных песен, который, кстати, написал еще до начала большой войны, а потом отменил его релиз, заверив, что вообще не будет выпускать его. Однако, кажется, время действия его явной поддержки Украины прошло.

В декабре 2023 года артист сообщил, что пластинку он не перезаписывал, то есть она, как и планировалось два года назад, будет русскоязычной.

А уже позже, в новогоднюю ночь, музыкант со своими русскоязычными хитами выступил на индонезийском курорте Бали перед россиянами.

Позже выяснилось, что шоу проходило в отеле, владелец которого также - гражданин РФ.

Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Луна

Продолжает петь на языке агрессора и Луна (Кристина Герасимова). Артистка хоть и перешла в соцсетях на украинский, но заявила, что лирику и песни будет продолжать писать на русском, потому что еще пытается "почувствовать язык", а потому не запретит себе творить.

Луна (фото: instagram.com/kri_luna)

Олег Кензов

Олег Кензов, получивший признание после участия в шоу "Х-фактор" и песни "Обстановка по кайфу", в последнее время находится за границей, где выступает с концертами. На последнем из них отметился российскими треками.

Кроме того, артист пиарил путинистов. Он добавил в репертуар песню россиянина Александра Серова "Я люблю тебя до слез".

Стоит добавить, что все эти песни Кензов соединил с известными украинскими песнями - хитом музыканта Владимира Ивасюка и группы "Океана Эльзы". Хотя неизвестно, имел ли он право на их исполнение.

Олег Кензов (фото: instagram.com/okenzov_official)

Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода оправдывается, что продолжает петь русскоязычные песни, чтобы ее понимали поклонники.

В общем, считает она, разницы нет, на каком языке говорить. Артистка уверена, что "русский язык не принадлежит российской власти" и что "не русский язык убивает украинских детей и украинских людей".

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Вера Брежнева

Вера Брежнева пела на русском и некоторое время жила в России. Однако, с началом полномасштабного вторжения она заявила о своей проукраинской позиции и даже записала на родном языке несколько песен.

Впрочем, недавно артистка дала большой концерт в Астане, Казахстан, где исполняла собственные русскоязычные песни, и известные хиты группы "Виа Гра".

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Нервы

Лидер группы "Нервы" Евгений Мильковский, когда началось полномасштабное вторжение РФ в его родную страну, покинул Москву и целый год давал концерты в Европе вместе с "хорошими русскими".

Впоследствии коллектив выпустил новую песню, написанную на украинском языке. Однако многие соотечественники раскритиковали такой шаг и оценили его, как попытку усидеть на двух стульях.

Сейчас "Нервы" активно ездят с гастролями за границей, исполняя на своих концертах песни на языке оккупанта.

Нервы (фото: instagram.com/nervy_official)