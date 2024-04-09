Не только Потап. 6 наших артистов, которые в Европе поют на русском или с россиянами
На днях вокруг украинского рэпера Потапа разгорелся очередной скандал. Артист дал первый с начала большой войны концерт - но в Германии, с русскоязычным репертуаром и в клубе, который очень любят артисты-путинисты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто еще из наших артистов продолжает толерировать российскую культуру и исполняет за границей песни на языке оккупанта.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Ивана Дорна, Луны, Олега Кензова, группы "Нервы", Русская служба BBC.
Иван Дорн
Сейчас Иван Дорн, который до 24 февраля 2022 года активно ездил с концертами в страну-агрессора, а после начала полномасштабной войны разорвал с ней все связи, находится за границей.
Там он готовит альбом русскоязычных песен, который, кстати, написал еще до начала большой войны, а потом отменил его релиз, заверив, что вообще не будет выпускать его. Однако, кажется, время действия его явной поддержки Украины прошло.
В декабре 2023 года артист сообщил, что пластинку он не перезаписывал, то есть она, как и планировалось два года назад, будет русскоязычной.
А уже позже, в новогоднюю ночь, музыкант со своими русскоязычными хитами выступил на индонезийском курорте Бали перед россиянами.
Позже выяснилось, что шоу проходило в отеле, владелец которого также - гражданин РФ.
Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Луна
Продолжает петь на языке агрессора и Луна (Кристина Герасимова). Артистка хоть и перешла в соцсетях на украинский, но заявила, что лирику и песни будет продолжать писать на русском, потому что еще пытается "почувствовать язык", а потому не запретит себе творить.
Луна (фото: instagram.com/kri_luna)
Олег Кензов
Олег Кензов, получивший признание после участия в шоу "Х-фактор" и песни "Обстановка по кайфу", в последнее время находится за границей, где выступает с концертами. На последнем из них отметился российскими треками.
Кроме того, артист пиарил путинистов. Он добавил в репертуар песню россиянина Александра Серова "Я люблю тебя до слез".
Стоит добавить, что все эти песни Кензов соединил с известными украинскими песнями - хитом музыканта Владимира Ивасюка и группы "Океана Эльзы". Хотя неизвестно, имел ли он право на их исполнение.
Олег Кензов (фото: instagram.com/okenzov_official)
Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода оправдывается, что продолжает петь русскоязычные песни, чтобы ее понимали поклонники.
В общем, считает она, разницы нет, на каком языке говорить. Артистка уверена, что "русский язык не принадлежит российской власти" и что "не русский язык убивает украинских детей и украинских людей".
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Вера Брежнева
Вера Брежнева пела на русском и некоторое время жила в России. Однако, с началом полномасштабного вторжения она заявила о своей проукраинской позиции и даже записала на родном языке несколько песен.
Впрочем, недавно артистка дала большой концерт в Астане, Казахстан, где исполняла собственные русскоязычные песни, и известные хиты группы "Виа Гра".
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Нервы
Лидер группы "Нервы" Евгений Мильковский, когда началось полномасштабное вторжение РФ в его родную страну, покинул Москву и целый год давал концерты в Европе вместе с "хорошими русскими".
Впоследствии коллектив выпустил новую песню, написанную на украинском языке. Однако многие соотечественники раскритиковали такой шаг и оценили его, как попытку усидеть на двух стульях.
Сейчас "Нервы" активно ездят с гастролями за границей, исполняя на своих концертах песни на языке оккупанта.
Нервы (фото: instagram.com/nervy_official)
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