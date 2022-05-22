"Тільки не пиши мені про війну": украинский защитник написал стих, который трогает до слез

Стих датирован 17 мая 2022 года.

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Тільки не пиши мені про війну,

розкажи, чи є біля тебе сад,

чи ти чуєш коників і цикад,

і чи повзають равлики по в'юну.

Як у тих далеких від нас краях,

називають люди своїх котів?

Те, чого найбільше би я хотів,

щоб не було суму в твоїх рядках.

Чи цвіте там вишня та абрикос?

І якщо подарують тобі букет,

не розказуй, як бігла ти від ракет,

розкажи, як добре нам тут жилось.

Запроси в Україну до нас гостей,

всіх, кого зустрінеш на чужині,

ми покажемо кожному по війні,

як ми вдячні за спокій своїх дітей.

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Также военный запостил видео, где он читает этот стих, будучи на фронте.

Что известно о бойце

Павел Вышебаба родился в Краматорске, ему 36 лет, сейчас он защищает Украину от российских военных на Донбассе. Он учился на факультете журналистики в Мариупольском государственном университете.

Позывной "Капелан" он получил за то, что в военной столовой попросил постную еду, так как является веганом, а повара думали, что он "капелан бригады".

Павел Вышебаба на фронте (фото:facebook.com/vyshebaba)