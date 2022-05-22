"Тільки не пиши мені про війну": украинский защитник написал стих, который трогает до слез

Украинский военный Павел Вышебаба с позывным "Капелан" защищает страну на Донбассе. На фронте он пишет стихи, которые своей нежностью и чувственностью проникают в душу.
Одну из поэзий он опубликовал на Facebook и посвятил ее маленькой дочери.
Стих датирован 17 мая 2022 года.
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Тільки не пиши мені про війну,
розкажи, чи є біля тебе сад,
чи ти чуєш коників і цикад,
і чи повзають равлики по в'юну.
Як у тих далеких від нас краях,
називають люди своїх котів?
Те, чого найбільше би я хотів,
щоб не було суму в твоїх рядках.
Чи цвіте там вишня та абрикос?
І якщо подарують тобі букет,
не розказуй, як бігла ти від ракет,
розкажи, як добре нам тут жилось.
Запроси в Україну до нас гостей,
всіх, кого зустрінеш на чужині,
ми покажемо кожному по війні,
як ми вдячні за спокій своїх дітей.
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Также военный запостил видео, где он читает этот стих, будучи на фронте.
Павел Вышебаба родился в Краматорске, ему 36 лет, сейчас он защищает Украину от российских военных на Донбассе. Он учился на факультете журналистики в Мариупольском государственном университете.
Позывной "Капелан" он получил за то, что в военной столовой попросил постную еду, так как является веганом, а повара думали, что он "капелан бригады".
Как мы ранее писали, украинский защитник показал прощальные фото с "Азовстали".
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