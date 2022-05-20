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"Место моей смерти и жизни": украинский защитник показал прощальные фото с "Азовстали"

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 20 мая 2022 12:15
"Место моей смерти и жизни": украинский защитник показал прощальные фото с "Азовстали" Фото: Защитник Мариуполя показал кадры с "Азовстали" (instagram.com/kztsky)
Автор: Людмила Жукова

Защитник Мариуполя из "Азова" Дмитрий Козацкий (Орест) опубликовал драматические фотографии с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Он показывает миру снимки уже не в первый раз, но эти он назвал прощальными.

Их Орест показал на странице в Instagram.

"Ну вот и все. Спасибо за приют "Азовсталь"место моей смерти и моей жизни", - написал он.

&quot;Место моей смерти и жизни&quot;: украинский защитник показал прощальные фото с &quot;Азовстали&quot;&quot;Место моей смерти и жизни&quot;: украинский защитник показал прощальные фото с &quot;Азовстали&quot;"Азовсталь" в Мариуполе глазами украинского защитника (фото: instagram.com/kztsk)

На снимках вы можете увидеть полностью уничтоженный завод "Азовсталь", который с таким остервенением бомбили и обстреливали российские оккупанты.

Защитники Мариуполя держали оборону 82 дня и они навсегда войдут в историю настоящими героями. Сейчас часть военных эвакуировали. Президент Владимир Зеленский сообщил, что операцию по спасению продолжается.

Что известно об авторе фото

Дмитрий фиксировал подвиги украинских защитников и преступления российских военных в Мариуполе. Он с детства мечтал быть военным корреспондентом и даже не подозревал, что его мечта исполнится и именно так. С 24 февраля он не выпускает из рук фотоаппарат и работает под обстрелами уже более двух месяцев.

Дома его ждут родные – мама и младшая сестра. Они ждут возвращения украинца домой.

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Напомним, что украинские бойцы записали видео из Мариуполя.

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