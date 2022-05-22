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"Тільки не пиши мені про війну": український захисник написав вірш, який пробирає до сліз

Український захисник опублікував проникливу поезію (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Український військовий Павло Вишебаба з позивним "Капелан" захищає країну на Донбасі. На фронті він пише вірші, які своєю ніжністю і чуттєвістю проникають в душу.

Одну з поезій він опублікував на Facebook і присвятив її маленькій дочці.

Вірш датований 17 травня 2022 року.

***

Тільки не пиши мені про війну,

розкажи, чи є біля тебе сад,

чи ти чуєш коників і цикад,

і чи повзають равлики по в'юну.

Як у тих далеких від нас краях,

називають люди своїх котів?

Ті, чого найбільше Бі я хотів,

щоб не було суму в твоїх рядках.

Чи цвіте там вишня та абрикос?

І якщо подарують тобі букет,

не розказуй, як бігла ти від ракет,

розкажи, Як добре нам тут жилося.

Запитай в Україну до нас гостей,

всіх, кого зустрінеш на чужині,

ми покажемо кожному по війні,

як ми вдячні за спокій своїх дітей.

***

Також військовий запостив відео, де він читає цей вірш, будучи на фронті.

Що відомо про бійця

Павло Вишебаба народився в Краматорську, йому 36 років, зараз він захищає Україну від російських військових на Донбасі. Він навчався на факультеті журналістики в Маріупольському державному університеті.

Позивний "Капелан" він отримав за те, що у військовій їдальні попросив пісну їжу, оскільки є веганом, а кухарі думали, що він "капелан бригади".

Павло Вишебаба на фронті (фото:facebook.com/vyshebaba)

Як ми раніше писали, український захисник показав прощальні фото з "Азовсталі".

Читайте також, цю фотографію захисника Маріуполя з "Азовсталь" повинен побачити весь світ!

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