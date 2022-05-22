"Тільки не пиши мені про війну": український захисник написав вірш, який пробирає до сліз

Український військовий Павло Вишебаба з позивним "Капелан" захищає країну на Донбасі. На фронті він пише вірші, які своєю ніжністю і чуттєвістю проникають в душу.
Одну з поезій він опублікував на Facebook і присвятив її маленькій дочці.
Вірш датований 17 травня 2022 року.
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Тільки не пиши мені про війну,
розкажи, чи є біля тебе сад,
чи ти чуєш коників і цикад,
і чи повзають равлики по в'юну.
Як у тих далеких від нас краях,
називають люди своїх котів?
Ті, чого найбільше Бі я хотів,
щоб не було суму в твоїх рядках.
Чи цвіте там вишня та абрикос?
І якщо подарують тобі букет,
не розказуй, як бігла ти від ракет,
розкажи, Як добре нам тут жилося.
Запитай в Україну до нас гостей,
всіх, кого зустрінеш на чужині,
ми покажемо кожному по війні,
як ми вдячні за спокій своїх дітей.
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Також військовий запостив відео, де він читає цей вірш, будучи на фронті.
Павло Вишебаба народився в Краматорську, йому 36 років, зараз він захищає Україну від російських військових на Донбасі. Він навчався на факультеті журналістики в Маріупольському державному університеті.
Позивний "Капелан" він отримав за те, що у військовій їдальні попросив пісну їжу, оскільки є веганом, а кухарі думали, що він "капелан бригади".
Як ми раніше писали, український захисник показав прощальні фото з "Азовсталі".
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