Не тільки паска та яйця: що готували та як святкували Великдень наші предки

Паска

Паска в давнину вважалась обрядовим хлібом і ця назва належала невеликому округлому буханцю. А от паска у сучасному розумінні цього слова, тобто солодка випічка з родзинками, прянощами, глазур'ю, називалась "баба".

Раніше паску пекли значно простіше, бо це був хліб з орнаментами, які мали символічне значення. Багаті українці пекли паску з пшеничного борошна, а бідні - з житнього.

Солодка випічка була теж популярною, хоча і не тільки великодньою. "Баби" випікали не в кожній хаті. Вони несли символічне значення і зазвичай така красива та багата випічка означала фінансовий добробут сім'ї.

Крашанки, писанки та дряпанки

Яйця - ще один з важливих символів Великодня. Дряпанки мали скоріш естетичне чи символічне значення. І крашанками, за словами дослідниці, називали не пофарбовані яйця, а звичайні. У старовинних рецептах часто можна зустріти інгредієнт "крашанка", тобто звичайне куряче яйце.

Що у давнину ставили на святковий стіл

Олена Брайченко розповіла, що на великодньому столі обов'язково стояли бурячки з хроном, які часто мали різні регіональні назви, домашня ковбаса і запечена шинка.

До початку індустріалізації у ХІХ столітті основною ознакою заможньої української родини було запечене молочне порося, яке готували на святковий стіл на Великдень. Подавали його переважно цілим, часто чимось фарширували та гарно оздоблювали. Таке порося було одним з символів великоднього святкування.

А що зникло на сучасному столі

Зі столів українців зараз зникло багато страв, які більш калорійні, смажені чи жирні. Та додалося багато салатів, у тому числі овочевих. Тобто зараз святковий стіл намагаються зробити більш корисним, зменшуючи кількість жирних та м'ясних страв.

Останнім часом модною стала різноманітна італійська випічка, різноманітне печиво та торти. Хоча торти згадуються на початку XX століття на столах заможних містян.

Свято Великодня стали асоціювати як свято друзів та виїзд на природу, тому коли святкування випадає на більш пізні дати, то часто це - шашлик, вино, яйця та паска.