Не только паска и яйца: что готовили и как праздновали Пасху наши предки

Паска

Паска в древности считалась обрядовым хлебом и это название принадлежало небольшой округлой буханке. А вот паска в современном понимании этого слова, то есть сладкая выпечка с изюмом, пряностями, глазурью, называлась "баба".

Раньше паску пекли гораздо проще, потому что это был хлеб с орнаментами, которые имели символическое значение. Богатые украинцы пекли паску из пшеничной муки, а бедные - из ржаной.

Сладкая выпечка была тоже популярной, хотя и не только пасхальной. "Бабы" выпекали не в каждом доме. Они несли символическое значение, и обычно такая красивая и богатая выпечка означала финансовое благополучие семьи.

Крашанки, писанки и дряпанки

Яйца – еще один из важных символов Пасхи. Драпанки имели скорее эстетическое или символическое значение. И крашанками, по словам исследовательницы, называли не окрашенные яйца, а обычные. В старинных рецептах часто можно встретить ингредиент "крашанка", то есть обычное куриное яйцо.

Что в древности ставили на праздничный стол

Елена Брайченко рассказала, что на пасхальном столе обязательно стояла свекла с хреном, которая часто имела различные региональные названия, домашняя колбаса и запеченная ветчина.

До начала индустриализации в XIX веке основным признаком зажиточной украинской семьи был запеченный молочный поросенок, который готовили на праздничный стол на Пасху. Подавали его преимущественно целым, часто чем-то фаршировали и красиво украшали. Такой поросенок был одним из символов пасхального празднования.

А что исчезло на современном столе

Со столов украинцев сейчас исчезло много блюд, более калорийных, жареных или жирных. И добавилось много салатов, в том числе овощных. То есть сейчас праздничный стол пытаются сделать полезнее, уменьшая количество жирных и мясных блюд.

В последнее время модной стала разнообразная итальянская выпечка, печенье и торты. Хотя торты упоминаются в начале XX века на столах состоятельных горожан.

Праздник Пасхи стали ассоциировать как праздник друзей и выезд на природу, поэтому когда празднование выпадает на более поздние даты, то часто это шашлык, вино, яйца и паска.