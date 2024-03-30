Що потрібно покласти у святковий кошик, аби освятити на Великдень

Великодній кошик на Світле Христове Воскресіння - Великдень - збирають більшість українців. Адже освячення продуктів у церкві та споживання обрядових страв - незмінна традиція нашого народу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Локальна історія", Traditions.in.ua, "Український інтерес", Visit Ukraine, Harchi.info.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні українські великодні традиції, а також як найкраще зібрати великодній кошик і що в нього варто покласти для освячення.

Українські традиції на Великдень

Великдень - надзвичайно важливе свято для багатьох українців, а його традиції - передаються з покоління в покоління.

До цієї святкової неділі в оселях проводять генеральні прибирання, фарбують яйця, печуть паски й готують інші страви "наперед".

Щороку віряни цілими родинами ходять до церкви, аби освятити паску та інші продукти до Великоднього розговіння.

Крім того, у день Світлого Христового Воскресіння всі вітаються особливим чином - тричі цілуються в щоку, обіймаючись, і кажуть один одному: "Христос воскрес". У відповідь потрібно казати: "Воістину воскрес!".

У цей день всі ходять в гості до рідних, або ж приймають гостей у себе.

Після тривалого утримання під час Великого посту до столу подають багато різних страв (святковий великодній стіл має бути "пишним"). У давнину звичаї пропонували навіть готувати у цей день 40 різних наїдків, які мали символізувати 40 днів посту.

За столом на Великдень збирається вся родина, адже це свято - не лише про трапезу, але й про обмін позитивною енергією, молитви за світле майбутнє та віру в тріумф добра над злом.

Згідно з традиціями, на Великдень українці співають "гаївки" - пісні, поєднані з танцями, що кличуть весну.

Крім того, наступний після свята день вважається Поливаним понеділком. У багатьох країнах донині існує традиція обливати себе та інших водою, яка в цей день вважається цілющою й допомагає очиститись духовно.

Паска та крашанки є "основою" великоднього кошика (ілюстрація: pixabay.com)

Як зібрати великодній кошик і що в нього покласти

За словами ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Михаїла, освячення великоднього кошика має символічне значення.

"Освячуюються саме ті продукти, які були заборонені до вживання у Великий піст. Це - пасхальні й весільні хліби, які мають особливий смак, продукти сирного, молочного походження, яйця та м'ясо", - пояснив чоловік.

Згідно з віруваннями наших пращурів, кожен продукт, який потрібно покласти у кошик на Великдень, також має певний символізм:

паска (та інші хлібні продукти) - символ Воскресіння та духовної поживи

- символ Воскресіння та духовної поживи яйця (крашанки) - символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності, нового життя й відродження

- символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності, нового життя й відродження молочні продукти (масло, сир тощо) - символ зв'язку людей та Ісуса Христа

(масло, сир тощо) - символ зв'язку людей та Ісуса Христа сирні продукти - символ щедрості Бога до людства

- символ щедрості Бога до людства м'ясні продукти (сало, шинка, ковбаса і т.ін.) - символ прощення й душевної радості

(сало, шинка, ковбаса і т.ін.) - символ прощення й душевної радості сіль - символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей

- символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей гіркий хрін - символ сили та здоров'я

До великоднього кошика обов'язково додають також щонайменше одну освячену свічку, яка є символом життєдайного світла воскреслого Ісуса Христа та Божої благодаті.

У деяких населених пунктах України поширеною є традиція освячувати на Великдень також воду й спиртні напої (особливо вино). Їх церква класти до кошика категорично не забороняє, проте алкоголь закликає споживати помірно.

Згідно з народними віруваннями, алкоголь до великоднього кошика класти не слід, а воду найбільш правильно освячувати на Водохреще.

Святковий кошик на Великдень традиційно декорують: