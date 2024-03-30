Що потрібно покласти у святковий кошик, аби освятити на Великдень
Великодній кошик на Світле Христове Воскресіння - Великдень - збирають більшість українців. Адже освячення продуктів у церкві та споживання обрядових страв - незмінна традиція нашого народу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні українські великодні традиції, а також як найкраще зібрати великодній кошик і що в нього варто покласти для освячення.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Локальна історія", Traditions.in.ua, "Український інтерес", Visit Ukraine, Harchi.info.
Українські традиції на Великдень
Великдень - надзвичайно важливе свято для багатьох українців, а його традиції - передаються з покоління в покоління.
До цієї святкової неділі в оселях проводять генеральні прибирання, фарбують яйця, печуть паски й готують інші страви "наперед".
Щороку віряни цілими родинами ходять до церкви, аби освятити паску та інші продукти до Великоднього розговіння.
Крім того, у день Світлого Христового Воскресіння всі вітаються особливим чином - тричі цілуються в щоку, обіймаючись, і кажуть один одному: "Христос воскрес". У відповідь потрібно казати: "Воістину воскрес!".
У цей день всі ходять в гості до рідних, або ж приймають гостей у себе.
Після тривалого утримання під час Великого посту до столу подають багато різних страв (святковий великодній стіл має бути "пишним"). У давнину звичаї пропонували навіть готувати у цей день 40 різних наїдків, які мали символізувати 40 днів посту.
За столом на Великдень збирається вся родина, адже це свято - не лише про трапезу, але й про обмін позитивною енергією, молитви за світле майбутнє та віру в тріумф добра над злом.
Згідно з традиціями, на Великдень українці співають "гаївки" - пісні, поєднані з танцями, що кличуть весну.
Крім того, наступний після свята день вважається Поливаним понеділком. У багатьох країнах донині існує традиція обливати себе та інших водою, яка в цей день вважається цілющою й допомагає очиститись духовно.
Паска та крашанки є "основою" великоднього кошика (ілюстрація: pixabay.com)
Як зібрати великодній кошик і що в нього покласти
За словами ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Михаїла, освячення великоднього кошика має символічне значення.
"Освячуюються саме ті продукти, які були заборонені до вживання у Великий піст. Це - пасхальні й весільні хліби, які мають особливий смак, продукти сирного, молочного походження, яйця та м'ясо", - пояснив чоловік.
Згідно з віруваннями наших пращурів, кожен продукт, який потрібно покласти у кошик на Великдень, також має певний символізм:
- паска (та інші хлібні продукти) - символ Воскресіння та духовної поживи
- яйця (крашанки) - символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності, нового життя й відродження
- молочні продукти (масло, сир тощо) - символ зв'язку людей та Ісуса Христа
- сирні продукти - символ щедрості Бога до людства
- м'ясні продукти (сало, шинка, ковбаса і т.ін.) - символ прощення й душевної радості
- сіль - символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей
- гіркий хрін - символ сили та здоров'я
До великоднього кошика обов'язково додають також щонайменше одну освячену свічку, яка є символом життєдайного світла воскреслого Ісуса Христа та Божої благодаті.
У деяких населених пунктах України поширеною є традиція освячувати на Великдень також воду й спиртні напої (особливо вино). Їх церква класти до кошика категорично не забороняє, проте алкоголь закликає споживати помірно.
Згідно з народними віруваннями, алкоголь до великоднього кошика класти не слід, а воду найбільш правильно освячувати на Водохреще.
Святковий кошик на Великдень традиційно декорують:
- вишитим рушником (який часто передають із покоління в покоління) або вишитою серветкою - символ життя та щасливої долі
- гілочками освяченої верби
- вічнозеленою зеленню (миртом, самшитом, аспарагусом і т.ін.) - символ вічного життя та безсмертя
- квітами
- кольоровими стрічками
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей.
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