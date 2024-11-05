Іспит для американської системи. Експерт оцінив ризик кризи у США після виборів

Після виборів президента у Сполучених Штатах Америки (США) можлива криза, яка триватиме до пів року. Це стане ключовим іспитом для системи країни.

Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів політолог Олег Саакян.

За словами Саакяна, він не вірить у громадянську війну, яка може виникнути після виборів в США. Водночас він більший схильний до сценарію із кризою, яка може тривати від декількох місяців до пів року.

"Період, коли вже є новообраний президент, але ще не інтегрувався - це трішки більше двох місяців. А я би сказав, що криза може протривати до пів року. Це такий негативний сценарій", - пояснив він.

Позитивний сценарій полягає у тому, що Штатам вдасться подолати кризу під час вищезгаданих двох місяців, після чого новообраний президент увійде до Білого дому після гострої фази кризи.

"Це залежатиме навіть не стільки від кандидатів. Це буде ключовий іспит американській системі взагалі", - зауважив він.

Вибори президента у США

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах відбуваються президентські вибори. Основними претендентами на цю посаду є Камала Гарріс, яка представляє Демократичну партію, та Дональд Трамп, кандидат від Республіканської партії.

Останні соціологічні опитування показують, що рейтинги обох кандидатів майже зрівнялися. Визначальними для результату голосування стануть сім "коливальних штатів", де виборці часто змінюють свою підтримку.

Тим часом західні високопосадовці у відкритому листі закликали європейські країни бути готовими до будь-яких наслідків президентських виборів.

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