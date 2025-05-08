Тільки не лякайтеся: на купюрах яких країн найбільше всього мікробів?

Усі не раз чули, що грошові купюри - це справжній розсадник бактерій. Банкноти яких країн очолюють рейтинг найбрудніших грошей світу?

Чому гроші стають оселею для мікробів?

Грошові купюри є ідеальним середовищем для мікроорганізмів, оскільки вони часто переходять з рук в руки і можуть потрапляти в різні середовища, де контактують з брудними поверхнями.

Дослідження показують, що на паперових банкнотах можна знайти не тільки безпечні бактерії, але й збудників небезпечних захворювань. Це може включати різноманітні віруси та бактерії, які потрапляють на купюри через потік людей або контакти з зараженими предметами.

Мікроорганізми зберігаються на грошах завдяки тому, що вони можуть "прилипати" до волокон паперу, який часто не має антибактеріального покриття. Підвищена вологість та температура також сприяють збереженню бактерій на поверхні банкнот. Тому навіть якщо після користування грошима людина митиме руки, частина бактерій може все одно залишатися на шкірі.

Рейтинг найбільш "брудних" валют світу

Дослідження показують, що не всі гроші однаково "гостинні" до мікробів. Наприклад, євро, норвезька крона та британський фунт стерлінгів виявилися найбільш "екологічно чистими" серед досліджених валют. Це пояснюється тим, що спеціальний склад паперу для друку євро має властивість перешкоджати розмноженню бактерій.

Найбільш "забруднені" банкноти належать Данії, Швейцарії та Росії. Зокрема, на данських кронах було виявлено до 40 000 бактерій на одній банкноті, а на швейцарському франку - 32 000.

Однак абсолютним лідером за кількістю мікроорганізмів стали китайські юані, на яких було виявлено майже 180 тисяч бактерій. Це результат того, що в Китаї грошові купюри перебувають у дуже активному обігу, і через це на них накопичується велика кількість мікробів.

Купюри євро містять відносно небагато мікробів (фото: Pixabay.com)

Збудники захворювань на грошах

Не лише прості бактерії можна знайти на грошових купюрах. Згідно з дослідженнями, на купюрах є навіть збудники серйозних захворювань, включаючи венеричні хвороби. Це свідчить про те, наскільки небезпечними можуть бути банкноти, що довго перебувають в обігу та контактують з багатьма людьми.

Виявлення слідів наркотичних речовин, таких як кокаїн, також є ще одним тривожним сигналом. Наприклад, на 9 з 10 банкнот США було знайдено сліди кокаїну, і концентрація цих речовин може бути такою високою, що співробітники банків можуть не пройти тест на наркотики.

Це нагадує нам про важливість не тільки мити руки після контакту з грошима, але й бути уважними до того, що ми тримаємо в руках.