Перші "шаги" та ще 2 незвичайні українські монети: яких фантастичних грошей вони зараз коштують

З осені 2024 року в новинах появилась інформація, що в майбутньому українські копійки будуть замінені новими монетами з назвою "шаг". Але ще у 1992 році були викарбувані перші "шаги" - і скільки вони зараз коштують?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає історію монети "шаг" та ще двох незвичайних українських монет, що не пішли в обіг.

15 копійок 1992 року

Історія українських монет номіналом 15 копійок залишається однією з найбільш інтригуючих для колекціонерів. Перші пробні екземпляри монет цього номіналу були викарбувані у 1992 році на Луганському верстатобудівному заводі.

Однак 15-копійчані монети не потрапили в обіг через рішення відмовитися від деяких номіналів, аби зекономити кошти на карбуванні. Сьогодні такі пробні 15 копійок є одними з найбільш рідкісних і бажаних серед нумізматів.

Матеріал для цих монет був різноманітним: алюміній, немагнітна сталь і світла латунь. Досі невідомий точний тираж цих монет, але кожен екземпляр коштує значно більше номінальної вартості.

Рідкісні екземпляри можуть мати відмінності в деталях, таких як форма та розташування елементів дизайну. Колекціонери цінують такі монети за унікальність і готові вкладати значні суми в їх придбання.

15 копійок 1992 року продають за 50 000 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

1 шаг 1992 року

Монета "шаг" має давню історію на території України, відому ще з часів української революції 1917-1921 років. Тоді були введені розмінні знаки з номіналами 10, 20, 30, 40 і 50 шагів, але в обігу вони протрималися недовго - до березня 1919 року.

Пізніше, у 1992 році, на Луганському монетному дворі були створені пробні монети номіналом 1 і 50 шагів для можливої заміни копійок у повсякденному житті. Проте цю ідею відхилили, і монети "шаг" залишилися лише частиною історії нумізматики.

Попри короткий час існування, шаги стали символічною монетою для України та мають важливе місце в історії українських грошей. Шаги також залишили слід у літературі та фольклорі, де їх згадують у приказках і прислів’ях.

1 шаг 1992 року продають за 28 900 гривень (зображення: скриншот Violity.com)

25 копійок 1992 року

Монета номіналом 25 копійок, викарбувана у 1992 році, стала популярною серед колекціонерів завдяки рідкісним різновидам. Перші 25-копійчані монети були випущені великим тиражем на Луганському верстатобудівному заводі, але відомі також унікальні екземпляри з особливими ознаками.

Наприклад, різновид 5.1ДАг, на якому літера "Ї" торкається літери "Н" у слові "Україна", є дуже рідкісним і коштовним. Деякі особливості таких монет - гладкий гурт і плоске зображення листя та колосків, що робить їх бажаними серед нумізматів.

Загалом, 25-копійчані монети 1992 року є символом початку української нумізматики й важливою частиною колекційного ринку. Колекціонери завжди шукають такі монети, оскільки вони свідчать про перші кроки незалежної України у створенні власної грошової системи.

25 копійок 1992 року продають за 35 500 гривень (зображення: скриншот Violity.com)